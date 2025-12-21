फर्जी वरासत के सहारे पैतृक भूमि पर कब्जे का आरोप, एसडीएम ने तलब की रिपोर्ट
जागरण संवाददाता, सेवरही। तहसील क्षेत्र के बांसगांव के धूरपट्टी टोला निवासी सिकंदर मुसहर ने अपनी पैतृक भूमि पर जालसाजी से कब्जे का आरोप लगाते हुए एसडीएम आकांक्षा मिश्रा से न्याय की गुहार लगाई।
शनिवार को ग्रामीणों के साथ तहसील मुख्यालय पहुंचे सिकंदर ने दर्ज शिकायत में आरोप लगाया कि उनके पिता लालू मुसहर की मृत्यु 10 नवंबर 2022 को हुई थी, जबकि कुछ लोगों ने सरकारी अभिलेखों में उन्हें वर्ष 2006 में ही मृत दर्शा दिया। इस फर्जी आधार पर आरोपितों ने भूमि अपने नाम वरासत करा ली। इस धोखाधड़ी की जानकारी हुई तो सिकंदर ने चकबंदी न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया, जहां से उन्हें राहत मिली।
न्यायालय ने भूमि पुनः उनके पिता लालू मुसहर के नाम दर्ज करने का आदेश दिया। इसके बावजूद भू-माफिया कूटरचित दस्तावेजों व फर्जी वरासत के सहारे जमीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं व दूसरों को बेचने की कोशिश भी की जा रही है।
पीड़ित ने बताया कि न्याय की आस में वह मुख्यमंत्री के जनता दर्शन कार्यक्रम तक पहुंचा, लेकिन वहां से कोई ठोस समाधान नहीं मिला। अंततः ग्रामीणों के सहयोग से उन्होंने एसडीएम आकांक्षा मिश्रा से मुलाकात की।
मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम ने संबंधित लेखपाल से तत्काल रिपोर्ट तलब की है व आश्वासन दिया है कि रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों ने भी प्रशासन से पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने व भूमि को कब्जा मुक्त कराने की मांग की है।
