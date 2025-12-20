कुशीनगर में गोलबंद लोगों ने कॉलेज में घुसकर बोला हमला, 12 घायल, पांच की हालत गंभीर
कुशीनगर के बुद्ध इंटर कॉलेज बबुइयां में पुरानी रंजिश के चलते लाठी डंडा व धारदार हथियार से लैस लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें प्रिंसिपल समेत 12 लोग घायल ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कुशीनगर। पुरानी रंजिश को लेकर लाठी डंडा व धारदार हथियार से लैस गोलबंद लोगों ने बुद्ध इंटर कालेज बबुइयां में धावा बोल दिया। उस समय कक्षाएं चल रही थीं। हमले में प्रिसिंपल समेत 12 से अधिक लोग घायल हो गए।
घायलों में चार छात्र भी शामिल हैं। पांच की हालत गंभीर बताई जा रही है। शनिवार को दिन में लगभग ढाई बजे हुई इस घटना को लेकर बबुइयां चौराहे पर अफरा तफरी मच गई।
कुशीनगर में पुरानी रंजिश को लेकर लाठी डंडा व धारदार हथियार से लैस गोलबंद लोगों ने बुद्ध इंटर कालेज बबुइयां में धावा बोल दिया।— Vivek Shukla (@VivekshuklaLive) December 20, 2025
उस समय कक्षाएं चल रही थीं। हमले में प्रिसिंपल समेत 12 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों में चार छात्र भी शामिल हैं।
पांच की हालत गंभीर बताई जा रही है।… pic.twitter.com/9A90STv7Cs
पुलिस घायलों को अस्पताल भिजवाई। हमलावर पक्ष के भी कुछ लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है। पुलिस टीम कैंप कर रही है।
