    कुशीनगर में गोलबंद लोगों ने कॉलेज में घुसकर बोला हमला, 12 घायल, पांच की हालत गंभीर

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 03:22 PM (IST)

    कुशीनगर के बुद्ध इंटर कॉलेज बबुइयां में पुरानी रंजिश के चलते लाठी डंडा व धारदार हथियार से लैस लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें प्रिंसिपल समेत 12 लोग घायल ...और पढ़ें

    कॉलेज में मारपीट होने से हंगामा मच गया। फोटो- वीडियो ग्रैब

    जागरण संवाददाता, कुशीनगर। पुरानी रंजिश को लेकर लाठी डंडा व धारदार हथियार से लैस गोलबंद लोगों ने बुद्ध इंटर कालेज बबुइयां में धावा बोल दिया। उस समय कक्षाएं चल रही थीं। हमले में प्रिसिंपल समेत 12 से अधिक लोग घायल हो गए।

    घायलों में चार छात्र भी शामिल हैं। पांच की हालत गंभीर बताई जा रही है। शनिवार को दिन में लगभग ढाई बजे हुई इस घटना को लेकर बबुइयां चौराहे पर अफरा तफरी मच गई।

    यह भी पढ़ें- जनवरी में कुशीनगर आएंगी थाईलैंड की महारानी, थाई रायल पैलेस और दिल्ली स्थित द रायल थाई एंबेसी के संयुक्त दल ने किया दौरा

     

    पुलिस घायलों को अस्पताल भिजवाई। हमलावर पक्ष के भी कुछ लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है। पुलिस टीम कैंप कर रही है।

