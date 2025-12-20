जनवरी में कुशीनगर आएंगी थाईलैंड की महारानी, थाई रायल पैलेस और दिल्ली स्थित द रायल थाई एंबेसी के संयुक्त दल ने किया दौरा

जागरण संवाददाता, कसया। जनवरी 2026 में थाइलैंड की महारानी महापरिनिर्वाण मंदिर में स्थित गौतम बुद्ध की पांचवीं सदी की प्रतिमा के दर्शन पूजन के लिए कुशीनगर आएंगी। अभी यात्रा की आधिकारिक तिथि घोषित नहीं हुई है। महारानी के कार्यक्रम के लिए थाइलैंड स्थित रायल पैलेस व दिल्ली स्थित द रायल थाई एंबेसी के संयुक्त दल ने शुक्रवार को दौरा किया।

थाइलैंड के मिनिस्टर/डिप्टी चीफ आफ मिशन किरान मोनाजिन के नेतृत्व में आए 12 सदस्यीय दल में डिफेंस, नेवल, एयर अटैच व एंबेसी के उच्च अधिकारी शामिल रहे। सुबह महारिनिर्वाण मंदिर पहुंचने पर अधीक्षण पुरातत्वविद शादाब खान ने थाई प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया और आवश्यक जानकारी दी।