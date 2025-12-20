जनवरी में कुशीनगर आएंगी थाईलैंड की महारानी, थाई रायल पैलेस और दिल्ली स्थित द रायल थाई एंबेसी के संयुक्त दल ने किया दौरा
थाईलैंड की महारानी महापरिनिर्वाण मंदिर में स्थित गौतम बुद्ध की पांचवीं सदी की प्रतिमा के दर्शन के लिए जनवरी 2026 में कुशीनगर आएंगी। यात्रा की तिथि अभी ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कसया। जनवरी 2026 में थाइलैंड की महारानी महापरिनिर्वाण मंदिर में स्थित गौतम बुद्ध की पांचवीं सदी की प्रतिमा के दर्शन पूजन के लिए कुशीनगर आएंगी। अभी यात्रा की आधिकारिक तिथि घोषित नहीं हुई है। महारानी के कार्यक्रम के लिए थाइलैंड स्थित रायल पैलेस व दिल्ली स्थित द रायल थाई एंबेसी के संयुक्त दल ने शुक्रवार को दौरा किया।
थाइलैंड के मिनिस्टर/डिप्टी चीफ आफ मिशन किरान मोनाजिन के नेतृत्व में आए 12 सदस्यीय दल में डिफेंस, नेवल, एयर अटैच व एंबेसी के उच्च अधिकारी शामिल रहे। सुबह महारिनिर्वाण मंदिर पहुंचने पर अधीक्षण पुरातत्वविद शादाब खान ने थाई प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया और आवश्यक जानकारी दी।
बताया कि यह दल थाई महारानी के प्रस्तावित कुशीनगर कार्यक्रम को लेकर आया था। दल ने महापरिनिर्वाण मंदिर में बुद्ध प्रतिमा के समक्ष पूजन किया और चीवर अर्पित कर भारत व थाईलैंड की खुशहाली व शांति की कामना की। पूजन पश्चात दल रामाभार स्तूप भी गया और वहां भी पूजा की। पूजन के बाद दल गोरखपुर के लिए रवाना हो गया।
यह भी पढ़ें- कुशीनगर में शीतलहर का कहर, तापमान में भारी गिरावट, रेड अलर्ट जारी
इस दौरान दल ने महारानी के दर्शन पूजन आदि के दौरान मंदिर परिसर व आवागमन के रास्तों का सुरक्षा की दृष्टि से निरीक्षण भी किया। दल में रक्षा व नेवल विभाग के कैप्टन नत्थापोंग फ़ानता आरटीएन, एयर ग्रुप कैप्टन सुपाची उपान, मिनिस्टर काउंसलर कानोकार्पोन, काउंसलर सुखदीप रंधावा, सेकेंड सेक्रेटरी जकारान ट्रीडारा, कांसुलेट जनरल कोलकाता सीरिपोन आदि शामिल रहे।
