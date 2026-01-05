Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    कुशीनगर में कप्तानगंज-पकड़ियार सड़क का होगा चौड़ीकरण, 10 करोड़ रुपये से चौड़ा होगा मार्ग

    By Muna Singh Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 07:14 PM (IST)

    कुशीनगर में डीसीएफ चौक से पकड़ियार होते हुए घुघली महाराजगंज को जोड़ने वाली साढ़े तीन किमी सड़क की चौड़ाई बढ़ाने को शासन ने मंजूरी दे दी है। इस पर 10 क ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जागरण संवाददाता, कुशीनगर। डीसीएफ चौक से पकड़ियार होते हुए घुघली महाराजगंज को जोड़ने वाली सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के लिए शासन ने हरी झंडी दे दी है।

    दो जनपदों को जोड़ने वाली साढ़े तीन किमी संपर्क सड़क के चौड़ीकरण पर 10 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसकी चौड़ाई 3.75 मीटर से बढ़ाकर सात मीटर की जाएगी। कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग ने इसका डीपीआर शासन को भेजा है।

    कप्तानगंज कस्बा के रहने वाले गोलू मिश्रा, विनोद सिंह, देवनाथ यादव, योगेंद्र सिंह, रोहित वर्मा आदि ने कहा कि सड़क सकरी होने के कारण जाम की समस्या बनी रहती है, भारी वाहनों के आवागमन में कठिनाई होती है।

    चौढ़ाई बढ़ने से यातायात सुगम होगा। लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता अविनाश मिश्रा ने बताया कि सड़क के चौड़ीकरण का डीपीआर शासन को भेज दिया गया है। धन स्वीकृत होने पर टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर कार्य शुरू कराया जाएगा।