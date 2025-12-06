Language
    Kushinagar News: 18 बच्चों की आई जांच रिपोर्ट, एक जेई पाजीटिव; बच्चों की मौत के बाद जांच में खुलासा

    By Ajay K Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 01:26 PM (IST)

    कुशीनगर के ढोलहा में बच्चों की मृत्यु के बाद 18 संदिग्धों की जांच रिपोर्ट आई। एक बच्चा जेई पॉजिटिव मिला, पर सीएमओ ने इसे टीके का असर बताया। डेंगू, लेप ...और पढ़ें

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, पडरौना। ढोलहा के गुलहरिया में एक ही परिवार के तीन बच्चों की मृत्यु के बाद विभाग ने जिन 18 संदिग्ध बच्चों का सिरम गोरखपुर स्थित आइसीएमआर क्षेत्रीय चिकित्सकीय अनुसंधान केंद्र भेजा था, उनकी एलाइसा जांच रिपोर्ट बुधवार को आई। रिपोर्ट में एक बच्चा जेई पाजीटिव बताया गया है, दो संदिग्ध मिले हैं। लेप्टोस्पायरोसिस व डेंगू के भी एक-एक संदिग्ध मिले हैं। एक बच्चा टाइफाइड से पीड़ित निकला है। सीएमओ ने बताया कि जिसकी जेई पाजीटिव रिपोर्ट आई है, टीक लगने के कारण आई है। वायरस संक्रमण की कोई बात नहीं है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा बीते 29 नवंबर को इन 18 बच्चों का सिरम सैंपल लिया गया। 30 नवंबर को जांच की गई। बुधवार को आई रिपोर्ट में अधिकांश सामान्य पाए गए। एक बच्चे में डेंगू पाजीटिव तथा एक अन्य में जापानी इंसेफेलाइटिस (जेई) पाजीटिव व दो संदिग्ध मिले हैं।

    सीएमओ डा. चंद्रप्रकाश ने बताया कि, टीका लगने के कारण जेई पाजीटिव की रिपोर्ट आई है, जेई के संक्रमण जैसी कोई बात नहीं है। दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग ने गुलहरिया टोला में सतर्कता बढ़ाते हुए निगरानी टीमों को सक्रिय कर दिया है।

    गांव में घर-घर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बुखार, तेज सिरदर्द, कमजोरी, उल्टी या प्लेटलेट घटने जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराने की सलाह दी जा रही है।