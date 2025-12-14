पत्नी से कहासुनी के बाद नाराज पति ने फंदे से लटक कर दी जान

संवादसूत्र, कोटवा बाजार। पत्नी से कहासुनी के बाद नाराज पति ने छत की कुंडी से लटककर जान दे दी।शव देख ससुराल के लोग सन्न रह गए।एक माह पूर्व परेदस से आया पति ससुराल में ही रह रहा था। नेबुआ नौरंगिया के चितहा गांव के 35 वर्ष के अविनाश प्रसाद की शादी क्षेत्र के ही चखनी भोज गांव के टोला अटल छपरा के परमानंद की पुत्री वर्षा से पांच वर्ष पूर्व हुई थी।

अविनाश हरियाणा में रहकर मेहनत, मजदूरी करते थे। एक माह पूर्व हरियाणा से वे घर आए और अगले दिन ससुराल चले गए। बताया जा रहा कि शुक्रवार की सुबह पति, पत्नी में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इससे नाराज अविनाश गुमशुम होकर कमरे में सो गए। सुबह करीब 11 बजे ससुराल के लोगों संग खाना खाए। वर्षा व ससुराल के लोग अपने काम में व्यस्त हो गए।