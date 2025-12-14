Language
    पत्नी से कहासुनी के बाद नाराज पति ने फंदे से लटक कर दी जान

    By Pradumn Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 01:01 PM (IST)

    कुशीनगर में एक पति ने पत्नी से कहासुनी होने के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पारिवारिक विवाद के चलते पति ने यह कदम उठाया। पुलिस मामले की जांच कर रह ...और पढ़ें

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    संवादसूत्र, कोटवा बाजार। पत्नी से कहासुनी के बाद नाराज पति ने छत की कुंडी से लटककर जान दे दी।शव देख ससुराल के लोग सन्न रह गए।एक माह पूर्व परेदस से आया पति ससुराल में ही रह रहा था। नेबुआ नौरंगिया के चितहा गांव के 35 वर्ष के अविनाश प्रसाद की शादी क्षेत्र के ही चखनी भोज गांव के टोला अटल छपरा के परमानंद की पुत्री वर्षा से पांच वर्ष पूर्व हुई थी।

    अविनाश हरियाणा में रहकर मेहनत, मजदूरी करते थे। एक माह पूर्व हरियाणा से वे घर आए और अगले दिन ससुराल चले गए। बताया जा रहा कि शुक्रवार की सुबह पति, पत्नी में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इससे नाराज अविनाश गुमशुम होकर कमरे में सो गए। सुबह करीब 11 बजे ससुराल के लोगों संग खाना खाए। वर्षा व ससुराल के लोग अपने काम में व्यस्त हो गए।

    दोपहर दो बजे वर्षा आवाज देते हुए कमरे में गई तो पति का शव छत की कुंडी से गमछा के सहारे लटका देख चीख पड़ी। शोर सुनकर स्वजन व आसपास के लोग आ गए। कुछ ही देर में यह खबर गांव में फैल गई। पुलिस आ गई। कमरे की जांच पड़ताल कर पुलिस ने लोगों के सहयोग से शव काे नीचे उतरवाया।

    शरीर पर किसी तरह का कोई चोट नहीं मिला।थानाध्यक्ष दीपक सिंह ने बताया कि प्राथमिक दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद मृत्यु का कारण स्पष्ट होगा।

    पांच वर्ष पूर्व हुई थी दूसरी शादी
    अविनाश की पहली पत्नी की बीमारी से मृत्यु हो गई। पांच पर्ष पूर्व वर्षा से दूसरी शादी हुई। दोनों से दो बच्चे हैं। वर्षा की भी पहली शादी चल नहीं पाई। पति से अलगाव होने के बाद आपसी सुलह समझौता से दोनों अलग हो गए।