    अब मोबाइल पर मिलेगी डाक सेवा 2.0 एप से डाकघर की अधिकांश सुविधाएं, एक क्लिक में हो जाएगा सारा काम

    By Dhaneswar Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 01:43 PM (IST)

    भारतीय डाक विभाग ने डाक सेवा 2.0 मोबाइल एप जारी किया है, जिससे डाकघर की कई सेवाएं अब मोबाइल पर उपलब्ध हैं। उपयोगकर्ता पार्सल, स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री प ...और पढ़ें

     भारतीय डाक विभाग। जागरण

    जागरण संवाददाता, सेवरही। भारतीय डाक विभाग ने अपनी सेवाओं को जनता के और करीब लाने के उद्देश्य से डाक सेवा 2.0 मोबाइल एप विकसित कर जारी किया है। एप के माध्यम से डाकघर की अधिकांश सेवाएं अब मोबाइल पर उपलब्ध हो गई हैं, जिससे लोगों को छोटे-मोटे कार्यों के लिए डाकघर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह पहल विभाग को पूर्णतः डिजिटल संचालन की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एंड्रायड उपयोगकर्ता एप को गूगल प्ले स्टोर से व आईफोन उपयोगकर्ता ऐप्पल एप स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं। एप के जरिए पार्सल, स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री पत्र व मनीऑर्डर की ट्रैकिंग सुविधा सरल हो गई है। साथ ही पार्सल का विवरण दर्ज कर शुल्क गणना, बुकिंग तथा ई-रसीद प्राप्त करने का विकल्प भी जोड़ा गया है। एप में शिकायत दर्ज करने, नजदीकी डाकघर खोजने, डिजिटल रसीद प्राप्त करने व विभिन्न सेवाओं की जानकारी देखने की सुविधा उपलब्ध है।

    विभाग ने बताया कि एप 23 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, जिनमें हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, बंगाली, मराठी, उर्दू, गुजराती, डोगरी, मैथिली व कोंकणी प्रमुख हैं। उपयोगकर्ता एप के भाषा आइकन पर क्लिक कर अपनी पसंद की भाषा चुन सकते हैं। रात में सुविधाजनक उपयोग के लिए डार्क मोड भी जोड़ा गया है।

    वरिष्ठ डाक अधीक्षक देवरिया अजय कुमार पांडेय ने बताया कि यह एप समय की बचत करेगा व कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाएगा। पार्सल ट्रैकिंग, शिकायत निस्तारण या नजदीकी डाकघर की जानकारी जैसी सुविधाएं अब मोबाइल से तुरंत प्राप्त होंगी। ग्राहक आवश्यकतानुसार टोल फ्री नंबर 1800-266-6868 पर संपर्क कर सकते हैं या एप के चैट विकल्प से सहायता ले सकते हैं।

    विभाग के अनुसार एप को एक लाख से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है। सभी डाकघर काउंटरों पर यूपीआई व क्यूआर कोड भुगतान की व्यवस्था भी सक्रिय की गई है, जिससे नागरिकों को आधुनिक व सुगम अनुभव प्राप्त होगा।