अब मोबाइल पर मिलेगी डाक सेवा 2.0 एप से डाकघर की अधिकांश सुविधाएं, एक क्लिक में हो जाएगा सारा काम

जागरण संवाददाता, सेवरही। भारतीय डाक विभाग ने अपनी सेवाओं को जनता के और करीब लाने के उद्देश्य से डाक सेवा 2.0 मोबाइल एप विकसित कर जारी किया है। एप के माध्यम से डाकघर की अधिकांश सेवाएं अब मोबाइल पर उपलब्ध हो गई हैं, जिससे लोगों को छोटे-मोटे कार्यों के लिए डाकघर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह पहल विभाग को पूर्णतः डिजिटल संचालन की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एंड्रायड उपयोगकर्ता एप को गूगल प्ले स्टोर से व आईफोन उपयोगकर्ता ऐप्पल एप स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं। एप के जरिए पार्सल, स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री पत्र व मनीऑर्डर की ट्रैकिंग सुविधा सरल हो गई है। साथ ही पार्सल का विवरण दर्ज कर शुल्क गणना, बुकिंग तथा ई-रसीद प्राप्त करने का विकल्प भी जोड़ा गया है। एप में शिकायत दर्ज करने, नजदीकी डाकघर खोजने, डिजिटल रसीद प्राप्त करने व विभिन्न सेवाओं की जानकारी देखने की सुविधा उपलब्ध है।

विभाग ने बताया कि एप 23 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, जिनमें हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, बंगाली, मराठी, उर्दू, गुजराती, डोगरी, मैथिली व कोंकणी प्रमुख हैं। उपयोगकर्ता एप के भाषा आइकन पर क्लिक कर अपनी पसंद की भाषा चुन सकते हैं। रात में सुविधाजनक उपयोग के लिए डार्क मोड भी जोड़ा गया है।