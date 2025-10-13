Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कुशीनगर में बेटे की शादी में जुटे पिता की करंट की चपेट में मौत, बचाने गए पुत्र और बड़े भाई झुलसे

    By Ajay K Shukla Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 03:46 PM (IST)

    कुशीनगर में बेटे की शादी की तैयारियों में लगे पिता की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। बचाने की कोशिश में बेटा और बड़ा भाई भी झुलस गए। इस घटना से परिवार में मातम छा गया है और शादी की खुशियां गम में बदल गईं।

    prefferd source google
    Hero Image

    करंट की चपेट में आने से पिता की मौत।

    संवाद सूत्र, अहिरौली बाजार। नवंबर में पुत्र की होने वाली शादी की तैयारी में जुटे पिता की करंट की चपेट से मृत्यु हो गई तो बचाने गए बड़े भाई व पुत्र भी गंभीर रूप से झुलस गए। भाई की हालत भी गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद घर में कोहराम मच गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिस घर में शहनाई गूंजने की तैयारी चल रही थी, वहां से निकली चीख पुकार ने पूरे गांव को भी एकाएक गमगीन कर दिया। घटना अहिरौली बाजार थाना के बरसैना गांव में सोमवार की सुबह छह बजे हुई।

    बरसैना के उमेश उर्फ गब्बर यादव के बड़े बेटे अजय की शादी नवंबर में होने वाली थी। आने वाली बहू के लिए छत पर एक कमरे का निर्माण हो रहा था। इसी को लेकर सुबह उमेश छत पर लोहे का एंगल चढ़ा रहे थे कि संतुलन बिगड़ गया और घर के बगल से गुजरे हाई टेंशन तार के संपर्क में एंगल आ गया। करंट उतर आया।

    यह देख भाई राजू यादव और बेटा अजय दौड़ कर बचागए तो वे भी करंट की चपेट में आ गए। 45 वर्षीय उमेश, बड़े भाई 48 वर्षीय राजू व 22 वर्षीय पुत्र अजय को स्वजन एंबुलेंस से एम्स गोरखपुर अस्पताल ले गए।

    जहां डाक्टर ने उमेश को मृत घोषित कर दिया। राजू की हालत गंभीर बनी हुई है। उमेश की पत्नी सरिता देवी का रो रो कर बुरा हाल है। अजय, विजय दो पुत्र हैं। बड़ी बेटी संजना की शादी हो चुकी है।

    यह भी पढ़ें- हरदोई में कमरे में अनार बताने समय हुआ विस्फोट, झुलसने से दुकानदार की दर्दनाक मौत