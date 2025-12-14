कुशीनगर में सांड के हमले में दिव्यांग की मौत, मची अफरा-तफरी

जागरण संवाददाता, पडरौना। दरवाजे के सामने खड़े होकर पड़ोसियों से बातचीत कर रहे दिव्यांग पर सांड ने पीछे से हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सांड ने सींग पर उठा दिव्यांग को हवा में उछाला जिससे वे कुछ दूरी पर नाली में जा गिरे। सिर में गंभीर चोट लगने से मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई। लोग व्यवस्था को लेकर आक्रोशित नजर आए।

नगर के कन्नौजिया वार्ड पूर्वी के 50 वर्ष के सालिक चौधरी एक पैर से दिव्यांग थे। कपड़ा धोकर परिवार का भरण-पोषण करते थे। बताया जा रहा कि रविवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे दरवाजे पर खड़े होकर आसपास के लोगों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान आए सांड ने पीछे से उन पर हमला कर दिया।

लोगों के अनुसार सींग पर उठा सांड ने तेजी से हवा में उछाला, जिससे वे करीब दो मीटर दूर नाली में जा गिरे। अफरा-तफरी मच गई।शोर मचाते हुए लोग बचाने पहुंचे लेकिन सिर पर गंभीर चोट लगने से मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। मृत्यु की खबर पाकर स्वजन रोने, चिल्लाने लगे।

सांड के हमले में अधेड़ की मृत्यु की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। इस बीच सांड रेलवे स्टेशन की ओर चला गया। थोड़ी ही देर में पुलिस प्रशासन के लोग भी आ गए।