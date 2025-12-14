कुशीनगर में सांड के हमले में दिव्यांग की मौत, मची अफरा-तफरी
उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक दुखद घटना घटी, जहाँ एक सांड के हमले में एक दिव्यांग व्यक्ति की मौत हो गई। इस घटना से क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। स्थान ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पडरौना। दरवाजे के सामने खड़े होकर पड़ोसियों से बातचीत कर रहे दिव्यांग पर सांड ने पीछे से हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सांड ने सींग पर उठा दिव्यांग को हवा में उछाला जिससे वे कुछ दूरी पर नाली में जा गिरे। सिर में गंभीर चोट लगने से मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई। लोग व्यवस्था को लेकर आक्रोशित नजर आए।
नगर के कन्नौजिया वार्ड पूर्वी के 50 वर्ष के सालिक चौधरी एक पैर से दिव्यांग थे। कपड़ा धोकर परिवार का भरण-पोषण करते थे। बताया जा रहा कि रविवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे दरवाजे पर खड़े होकर आसपास के लोगों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान आए सांड ने पीछे से उन पर हमला कर दिया।
लोगों के अनुसार सींग पर उठा सांड ने तेजी से हवा में उछाला, जिससे वे करीब दो मीटर दूर नाली में जा गिरे। अफरा-तफरी मच गई।शोर मचाते हुए लोग बचाने पहुंचे लेकिन सिर पर गंभीर चोट लगने से मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। मृत्यु की खबर पाकर स्वजन रोने, चिल्लाने लगे।
सांड के हमले में अधेड़ की मृत्यु की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। इस बीच सांड रेलवे स्टेशन की ओर चला गया। थोड़ी ही देर में पुलिस प्रशासन के लोग भी आ गए।
पूछताछ कर पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई पूरी की। प्रभारी निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह ने बताया कि अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। एसडीएम ऋषभ पुंडीर ने बताया कि परिवार को हर सरकारी सहायता प्रदान कराई जाएगी।
नगर में हर ओर घूम रहे सांड
पडरौना नगर में हर ओर सांड घूम रहे। मेन रोड का कोतवाली तिराहा हो या फिर तिलक चाैक। यहां सांड को घूमते देखा जा सकता है। यही हाल धर्मशाला रोड, बावली चौक, दरबार रोड, रामकोला रोड व सुभाष चौक का है। नगर पालिका कार्यालय के आसपास भी दिन रात सांड घूमते देखे जा सकते। नगर में घूमते इन सांडों को लेकर कोई गंभीर नहीं है। नपा हो या प्रशासन सभी चुप्पी साधे हुए हैं।
सालिक की मृत्यु के बाद परिवार पर टूटा दु:खों पहाड़
-दिव्यांग सालिक ही परिवार के इकलौते कमाउ सदस्य थे। उनकी मृत्यु के बाद परिवार पर दु:खों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिवार में पत्नी शांति के अलावा दो बेटे व एक बेटी है।
