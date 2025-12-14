Kushinagar News: गन्ने के खेत में मिला खून से लथपथ युवक का शव, हत्या की आशंका
कुशीनगर में एक युवक का खून से लथपथ शव गन्ने के खेत में मिलने से सनसनी फैल गई है। पुलिस को हत्या की आशंका है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। शव की प ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, भैरोगंज। गन्ने के खेत में खून से लथपथ युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पेट, सीने चेहरे पर चोट के निशान मिले। पैर पर भी धारदार हथियार से मानो वार किया गया हो। प्रथमदृष्टया इसे हत्या मान रही पडरौना कोतवाली पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।
शव की पहचान नहीं हो सकी है। शरीर पर जींस का पैंट, शर्ट व गले में नीले गमछा मिला। फोरेंसिक टीम पहुंची, आवश्यक साक्ष्य एकत्र की। मामला शनिवार की सुबह चिरवहिया गांव का है।
सुबह दस बजे बबुइया के रहने वाले किसान रामदरश साहनी चिरवहिया अपना खेत में गन्ना की छिलाई कराने के लिए रास्ता देखने गए थे। इस बीच उन्होंने बगल के खेत में एक अज्ञात 22 वर्षीय युवक का शव देखा।
इसकी जानकारी उन्होंने तत्काल कुछ लोगों को दी। इसके बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई और लोगों की भीड़ जुट गई। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची तो कुछ ही देर में फोरेंसिक टीम भी पहुंच गई। आवश्यक साक्ष्य इकट्ठा कर जांच के लिए ले गई। मृत युवक जींस की पेंट, शर्ट पहना तो गले में नीला गमछा था।
उसके पास से एक माचिस का डिब्बा भी मिला। बाएं पैर का घुटने तक हड्डी छोड़ मांस गायब था। सीने, पेट एवं चेहरा सहित शरीर में कई जगह गहरे चोट के निशान थे।
कोतवाल हर्षवर्धन सिंह ने बताया की चोट देखने से प्रथमदृष्टया हत्या का मामला ही लग रहा है। मृत्यु का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आ सकेबा। शव की पहचान नहीं हो सकी है। इसको लेकर प्रयास किया जा रहा है।
