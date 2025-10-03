कुशीनगर में तड़तड़ाई पुलिस की गोलियां, 25 हजार का इनामी पशु तस्कर मुठभेड़ में घायल

कुशीनगर में पुलिस और पशु तस्कर के बीच मुठभेड़ हुई। चौराखास के घोड़ाघाट पुलिया के पास हुई इस मुठभेड़ में सुग्रीव कुशवाहा नामक एक तस्कर घायल हो गया जिसके पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। सुग्रीव पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस ने उसके पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद किए हैं।

संवाद सूत्र, जोकवा बाजार (कुशीनगर)। पुलिस की संयुक्त टीम व बाइक सवार पशु तस्कर के बीच गुरुवार तड़के चौराखास के घोड़ाघाट पुलिया के पास मुठभेड़ हो गई। पैर में गोली लगने से तस्कर घायल हो गया। उसकी पहचान कसया थाने के पकड़ियहवा भैंसहा के सुग्रीव कुशवाहा के रूप में हुई। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

एसपी केशव कुमार ने अस्पताल पहुंच जानकारी ली। बताया कि तस्कर पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित है। थानाध्यक्ष चौराखास टीम के साथ तड़के साढ़े चार बजे गश्त पर थे। तभी सूचना मिली कि पशु तस्कर देवरिया की तरफ जा रहे हैं।

थानाध्यक्ष ने उच्चाधिकारियों को सूचना दी और बघौचघाट-फाजिलनगर मार्ग पर घोड़ाघाट पुलिया के समीप बैरिकेडिंग कर वाहनों की जांच पड़ताल शुरू कर दी। कुछ ही समय में पटहेरवा व स्वाट टीम आ गई। तभी बिना नंबर की बाइक से आए एक युवक को टीम ने रूकने का इशारा किया।