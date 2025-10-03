Language
    कुशीनगर में तड़तड़ाई पुलिस की गोलियां, 25 हजार का इनामी पशु तस्कर मुठभेड़ में घायल

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 01:51 PM (IST)

    कुशीनगर में पुलिस और पशु तस्कर के बीच मुठभेड़ हुई। चौराखास के घोड़ाघाट पुलिया के पास हुई इस मुठभेड़ में सुग्रीव कुशवाहा नामक एक तस्कर घायल हो गया जिसके पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। सुग्रीव पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस ने उसके पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद किए हैं।

    मुठभेड़ में घायल इनामी बदमाश व पुलिस टीम।

     संवाद सूत्र, जोकवा बाजार (कुशीनगर)। पुलिस की संयुक्त टीम व बाइक सवार पशु तस्कर के बीच गुरुवार तड़के चौराखास के घोड़ाघाट पुलिया के पास मुठभेड़ हो गई। पैर में गोली लगने से तस्कर घायल हो गया। उसकी पहचान कसया थाने के पकड़ियहवा भैंसहा के सुग्रीव कुशवाहा के रूप में हुई। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    एसपी केशव कुमार ने अस्पताल पहुंच जानकारी ली। बताया कि तस्कर पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित है। थानाध्यक्ष चौराखास टीम के साथ तड़के साढ़े चार बजे गश्त पर थे। तभी सूचना मिली कि पशु तस्कर देवरिया की तरफ जा रहे हैं।

    थानाध्यक्ष ने उच्चाधिकारियों को सूचना दी और बघौचघाट-फाजिलनगर मार्ग पर घोड़ाघाट पुलिया के समीप बैरिकेडिंग कर वाहनों की जांच पड़ताल शुरू कर दी। कुछ ही समय में पटहेरवा व स्वाट टीम आ गई। तभी बिना नंबर की बाइक से आए एक युवक को टीम ने रूकने का इशारा किया।

    पुलिस देख युवक बैरिकेडिंग तोड़ तेजी से भागा। पीछा करने पर बाइक से उतर पुलिस टीम पर उसने फायरिंग कर दी और नजदीक स्थित खेत की तरफ भागा। जवाबी कार्रवाई में दाहिने पैर में गोली लगने से वह गिर पड़ा।

    तलाशी के दौरान उसके पास से तमंचा, तीन कारतूस मिला। मौके से एक खोखा भी बरामद हुआ। टीम में स्वाट प्रभारी आशुतोष सिंह, थानाध्यक्ष चौराखास अजय पटेल, थानाध्यक्ष पटहेरवा विनय मिश्र, हेकां. सनातन सिंह, राहुल सिंह, रणजीत सिंह, वीरेंद्र कुमार, चंद्रशेखर यादव, रिषि पटेल शामिल रहे। एसपी ने बताया कि मुठभेड़ में घायल तस्कर के विरुद्ध तमकुहीराज थाने में पशु क्रूरता एवं गोवध अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत है।