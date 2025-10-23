Language
    कुशीनगर में तेज रफ्तार बस डिवाइडर से टकराकर पलटी, 10 से अधिक यात्री घायल

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 08:36 AM (IST)

    कुशीनगर में तरयासुजान के पास एक लग्जरी बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिसमें 15 यात्रियों के घायल होने की खबर है। बस जयपुर से मधुबनी जा रही थी और ओवरटेक करते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया।

    सड़क के डिवाइडर से टकरा कर पलटी बस। जागरण  

    जागरण संवाददाता, कुशीनगर। तरयासुजान के हाईवे बहादुरपुर पुलिस चौकी के समीप बड़ा हादसा हो गया। यहां पेट्रोल पंप के सामने गुरुवार सुबह छह बजे राजस्थान के जयपुर से बिहार मधुबनी जिले के चरउट जा रही, लग्जरी बस ओवरटेक के दौरान अनियंत्रित होकर सड़क के डिवाइडर से टकरा कर पलट गई।

    दुर्घटना में 15 यात्रियों के घायल होने की बात सामने आ रही है। पुलिस ने यात्रियों को उपचार के लिए भेजा। बस पलटने से घंटों जाम लगा रहा। बस में 80 यात्री सवार थे।

    नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं।