कुशीनगर में तेज रफ्तार बस डिवाइडर से टकराकर पलटी, 10 से अधिक यात्री घायल

जागरण संवाददाता, कुशीनगर। तरयासुजान के हाईवे बहादुरपुर पुलिस चौकी के समीप बड़ा हादसा हो गया। यहां पेट्रोल पंप के सामने गुरुवार सुबह छह बजे राजस्थान के जयपुर से बिहार मधुबनी जिले के चरउट जा रही, लग्जरी बस ओवरटेक के दौरान अनियंत्रित होकर सड़क के डिवाइडर से टकरा कर पलट गई।

दुर्घटना में 15 यात्रियों के घायल होने की बात सामने आ रही है। पुलिस ने यात्रियों को उपचार के लिए भेजा। बस पलटने से घंटों जाम लगा रहा। बस में 80 यात्री सवार थे।

