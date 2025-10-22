Language
    कुशीनगर में हादसा: हाईवे के किनारे गिरे पेड़ से टकराई बोलेरो, दो की मौत

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 08:19 AM (IST)

    कुशीनगर जिले के हाटा कोतवाली क्षेत्र में थरुआडीह के पास एक बोलेरो हाईवे किनारे गिरे पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में झगरू शर्मा और उमेश शर्मा की मौत हो गई, जबकि कृष्णा और ईश प्रसाद घायल हो गए। वे एक मरीज को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराकर लौट रहे थे। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया।

    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, कुशीनगर। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में एक दर्दनाक हादसा हो गया है। यहां हाटा कोतवाली क्षेत्र के थरुआडीह के पास एक अनियंत्रित बोलेरो हाईवे किनारे गिरे पेड़ से टकरा गई। जिससे बोलेरो सवार झगरू शर्मा 40 वर्ष व उमेश शर्मा 65 वर्ष की मृत्यु हो गई।

    वह सपही थाना तुर्पटी कुशीनगर के निवासी थे। एक मरीज को मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में भर्ती कराकर घर वापस आ रहे थे। बोलेरो सवार कृष्णा व ईश प्रसाद के घायल होने के कारण पुलिस ने सीएचसी हाटा पहुंचाया।