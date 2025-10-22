कुशीनगर में हादसा: हाईवे के किनारे गिरे पेड़ से टकराई बोलेरो, दो की मौत
कुशीनगर जिले के हाटा कोतवाली क्षेत्र में थरुआडीह के पास एक बोलेरो हाईवे किनारे गिरे पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में झगरू शर्मा और उमेश शर्मा की मौत हो गई, जबकि कृष्णा और ईश प्रसाद घायल हो गए। वे एक मरीज को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराकर लौट रहे थे। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया।
जागरण संवाददाता, कुशीनगर। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में एक दर्दनाक हादसा हो गया है। यहां हाटा कोतवाली क्षेत्र के थरुआडीह के पास एक अनियंत्रित बोलेरो हाईवे किनारे गिरे पेड़ से टकरा गई। जिससे बोलेरो सवार झगरू शर्मा 40 वर्ष व उमेश शर्मा 65 वर्ष की मृत्यु हो गई।
वह सपही थाना तुर्पटी कुशीनगर के निवासी थे। एक मरीज को मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में भर्ती कराकर घर वापस आ रहे थे। बोलेरो सवार कृष्णा व ईश प्रसाद के घायल होने के कारण पुलिस ने सीएचसी हाटा पहुंचाया।
