कुशीनगर में हादसा: हाईवे के किनारे गिरे पेड़ से टकराई बोलेरो, दो की मौत

कुशीनगर जिले के हाटा कोतवाली क्षेत्र में थरुआडीह के पास एक बोलेरो हाईवे किनारे गिरे पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में झगरू शर्मा और उमेश शर्मा की मौत हो गई, जबकि कृष्णा और ईश प्रसाद घायल हो गए। वे एक मरीज को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराकर लौट रहे थे। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया।

