    यूपी-ब‍िहार के लोगों को योगी सरकार की सौगात, कुशीनगर में 715 करोड़ से बनेगा पुल 

    By Muna Singh Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 07:34 PM (IST)

    नारायणी नदी के दोनों तरफ बसे यूपी-बिहार के लोगों के लिए प्रदेश सरकार ने नववर्ष की सौगात दी है। खड्डा विधायक विवेकानंद पांडेय की ओर से किए गए प्रयास फल ...और पढ़ें

    Hero Image

     

    संवाद सूत्र, पनियहवा। नारायणी नदी के दोनों तरफ बसे यूपी-बिहार के लोगों के लिए प्रदेश सरकार ने नववर्ष की सौगात दी है। खड्डा विधायक विवेकानंद पांडेय की ओर से किए गए प्रयास फलीभूत होने लगे हैं। भैंसहा घाट पर प्रस्तावित पुल को शासन की व्यय वित्त समिति (ईएफसी) ने स्वीकृति स्वीकृति दे दी है। लगभग 715.73 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह दियारा क्षेत्र में विकास की राह खोलेगा। यूपी-बिहार व नेपाल तक का आवागमन आसान हो जाएगा।

    उत्तर प्रदेश शासन के अनु सचिव अभय प्रताप श्रीवास्तव की ओर से लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष को पत्र भेज कर आगे की कार्यवाही शुरू करने को कहा है। पत्र का हवाला देते हुए विधायक ने बताया कि भैसहा घाट पर पुल का निर्माण हो जाने से खड्डा विधानसभा क्षेत्र के लोगों का सपना पूरा होगा।

    दियारा के लोगों का बरसात में नावों पर निर्भरता से राहत मिलेगी। बेहतर आवागमन की सुविधा से किसानों, मजदूरों, छात्रों और व्यापारियों के लिए विकास का नया द्वार खुलेगा। दियारा के जवाहर, रमेश शुक्ला, राकेश गुप्ता, राजेश, बेचन, आनंद कुशवाहा, इजहार अंसारी ने विधायक को साधुवाद दिया।

    कहा कि दियारा आजादी के बाद से बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। बरसात में मुख्य मार्ग से संपर्क टूट जाने से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार प्रभावित होते थे। पुल निर्माण से हमारे गांवों की तस्वीर बदल जाएगी। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, कृषि विपणन और रोजगार के अवसर सुलभ होंगे। यूपी-बिहार के गांव विकास की मुख्यधारा से जुड़ जाएंगे।