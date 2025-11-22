कुशीनगर: मतदाता सूची में लापरवाही, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर गिरी गाज

जागरण संवाददाता, कुशीनगर। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही को लेकर लगातार कार्रवाई का शिकंजा कसता जा रहा है। दो दिन पूर्व 374 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई के बाद फिर से लापरवाही सामने आने पर दस का मानदेय बाधित करते हुए सेवा समाप्ति को लेकर नोटिस भी जारी किया गया। शुक्रवार की देर शाम समीक्षा के बाद डीपीओ ने यह कार्रवाई की।

