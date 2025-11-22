Language
    कुशीनगर: मतदाता सूची में लापरवाही, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर गिरी गाज

    By Ajay K Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 03:04 PM (IST)

    कुशीनगर में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने पर दस आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय रोक दिया गया है और उन्हें सेवा समाप्ति का नोटिस जारी किया गया है। डीपीओ ने समीक्षा के दौरान पाया कि इन कार्यकर्ताओं ने मतदाताओं के डिजिटलीकरण का कार्य शुरू ही नहीं किया था। लापरवाही बरतने पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, ऐसी चेतावनी दी गई है।

    जागरण संवाददाता, कुशीनगर। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही को लेकर लगातार कार्रवाई का शिकंजा कसता जा रहा है। दो दिन पूर्व 374 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई के बाद फिर से लापरवाही सामने आने पर दस का मानदेय बाधित करते हुए सेवा समाप्ति को लेकर नोटिस भी जारी किया गया। शुक्रवार की देर शाम समीक्षा के बाद डीपीओ ने यह कार्रवाई की।

    समीक्षा के दौरान यह बात सामने आई कि, स्पष्ट निर्देश के बाद भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बीएलओ के कार्य में लापरवाही बरत रही हैं। रामकोला की सुनीता देवी, खोटही की सुमन देवी, मैनपुर दीनापट्टी की रागिनी देवी, गोपालगढ़ की रीता देवी, चकदहिया की रीना देवी, रम्हवलिया की आशा देवी, खरदेवा की मनोरमा देवी, भरवलिया की आभा देवी, सिधावे की चंपा देवी व पुरैनी केंद्र की आंगनबाडी़ कार्यकर्ता मंजू देवी ने अपने-अपने बूथ के मतदाताओं के डिजिटलीकरण का कार्य प्रारंभ ही नहीं किया।

    डीपीओ अरुण कुमार दूबे ने इसे घोर लापरवाही मानते हुए मानदेय बाधित करने का आदेश दिया। तीन दिन में इसका स्पष्टीकरण न देने पर सेवा समाप्ति का नोटिस भी जारी किया। चेताया कि, इस महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बरतने पर किसी को भी बख्श नहीं जाएगा।