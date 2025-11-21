कुशीनगर में सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बोले, 'बिहार के सेवा सुशासन की तर्ज पर यूपी में भी बनेगी सरकार'

जागरण संवाददाता, कसया। बिहार में भाजपा गठबंधन की सरकार सेवा व सुशासन के नाम पर बनी है। लोगों ने खुले मन से गठबंधन को वोट किया है। उप्र में भी भाजपा इसी टिकाऊ व भरोसेमंद फार्मूले के बल पर बार बार सत्ता में आएगी। 2027 के उप्र विधानसभा चुनाव में हम बिहार की भांति प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। यह बातें सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहीं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वह देवरिया जाते समय कसया में शुक्रवार की सुबह भाजपा नेता ओम प्रकाशजायसवाल के आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बिहार में बिजली बिल में यूनिट छूट व महिलाओं को आर्थिक सहायता की योजना को उप्र में लागू करने के सवाल पर कहा कि, यहां 150 जनकल्याणकारी योजनाएं लागू हैं। इन योजनाओं और पार्टी की रीति, नीतियों व जनता का सेवक बनकर कार्य करने का परिणाम है बिहार चुनाव की सफलता। इसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनेगी।

विपक्ष द्वारा हर घर जल योजना को फ्लाप बताए जाने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि यह सरकार की महत्वाकांक्षी व मेगा परियोजना है। अभी यह सरकार को हैंडओवर नहीं है। कार्यदाई संस्था अभी कार्य कर रही है। कार्य पूर्ण होने के बाद दस साल तक संस्था को मेंटिनेंस करना है। विपक्ष का आरोप आधारहीन है।