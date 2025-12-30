कुशीनगर एयरपोर्ट पर डीएम के निरीक्षण के बाद बढ़ी हलचल, इस महीने से शुरू हो सकती हैं अंतरराष्ट्रीय उड़ानें

जागरण संवाददाता, कुशीनगर। एक बार फिर से कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से उड़ान को लेकर प्रशासनिक हलचल बढ़ी है। मंगलवार की शाम डीएम ने प्रतिकूल मौसम में एयरपोर्ट से 24 घंटे निर्बाध उड़ान को लग रहे इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम यानी कि आईएलएस की प्रगति जानी। दूसरी तरफ एसपी ने एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एयरपोर्ट के अधिकारियों व कर्मचारियों से चर्चा की।

अधिकारियों ने एयरफील्ड इनवायरमेंटल मैनेजमेंट कमेटी एवं एरोड्रम कमेटी की बैठक भी की। सूत्रों की मानें तो फरवरी से बैंकाक के लिए उड़ान शुरू हो सकती है। विमानन कंपनी से समय सारिणी दिन व रात को लेकर पेच सुलझाया जा रहा है।

इसी हलचल के बीच शाम लगभग पांच बजे डीएम महेंद्र सिंह तंवर व एसपी केशव कुमार एक साथ एयरपोर्ट पहुंचे। डीएम ने एयरपोर्ट निदेशक प्राणेश राय से आएलएस इंस्टालेशन के चल रहे कार्य की प्रगति जानी। निदेशक ने बताया कि मात्र 20 प्रतिशत कार्य शेष है। जनवरी तक पूरा हो जाएगा। बताया कि इस एयरपोर्ट से उड़ान कभी भी शुरू की जा सकती है, अब आईएलएस कोई बाधा नहीं है। क्योंकि निर्बाध उड़ान के लिए वैकल्पिक उपकरण डापलर वेरी ओमनी रेंज यानी कि डीवीओआर पूरी तरह सक्रिय है।

अधिकारियों ने रनवे, टर्मिनल भवन, एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी), सुरक्षा व्यवस्थाओं, अग्निशमन सुविधाओं, पर्यावरण संरक्षण उपायों, सीमा सुरक्षा तथा अन्य परिचालन संबंधी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया, आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। डीएम ने उड़ान सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों जैसे ऊंचे टावर, पेड़-पौधों आदि को शीघ्र चिह्नित कर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा। तहसीलदार धर्मवीर सिंह, राजस्व निरीक्षक बृजेश मणि त्रिपाठी आदि उपस्थित रहे। बैंकाक-वाराणसी-कुशीनगर-दिल्ली उड़ान भर सकती है एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान सेवा प्रदाता कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस अंतरराष्ट्रीय बैंकाक-वाराणसी-कुशीनगर-दिल्ली उड़ान भरने की संभावना तलाश रही है। कंपनी की अलग अलग टीमें इस दिशा में तेजी से कार्य कर रही हैं। सब कुछ ठीक रहा तो समर शेड्यूल में इस उड़ान की समय सारणी घोषित हो सकती है।

एक सप्ताह पूर्व चार सदस्यीय टीम सेफ्टी एंड आपरेशनल फिजीबिलिटी स्टडी के लिए कुशीनगर एयरपोर्ट आई थी। इसके बाद से कंपनी की तरफ से इस उड़ान को लेकर संकेत मिले हैं। एयरपोर्ट निदेशक प्राणेश राय ने बताया कि एयर इंडिया एक्सप्रेस समेत अन्य कंपनियों से निर्णायक बातचीत चल रही है।