कुशीनगर में हादसा: मार्ग दुर्घटना में पत्नी की मौत, पति की हालत गंभीर; सात महीने पहले हुई थी शादी
कुशीनगर में एक सड़क दुर्घटना में एक नवविवाहित महिला की मृत्यु हो गई, जबकि उसके पति गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा तब हुआ जब वे मोटरसाइकिल पर यात्रा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अहिरौली बाजार। सात माह पूर्व शादी के बंधन में बंधे 25 वर्षीय राणा प्रताप गौतम 22 वर्षीय पत्नी मधु के साथ अपने बड़े भाई की ससुराल में आयोजित कार्यक्रम से गांव वापस लौट रहे थे। इस दौरान सामने आए जानवर को बचाने के चक्कर में उनकी बाइक अनियंत्रित हो गई।
दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। पत्नी की मृत्यु हो गई, पति की हालत गंभीर बनी हुई है। दुर्घटना गुरुवार की रात लगभग 12 बजे खोट्ठा-जोल्हनीया मार्ग पर चिलुआ गांव के समीप हुई।
खोट्ठा के रहने वाले राणा प्रताप गौतम पत्नी मधु के साथ हाटा कोतवाली के गांव अपने बड़े भाई की ससुराल हरपुर शादी समारोह में शामिल होने गए थ। वहां से रात को पत्नी को बाइक से लेकर वापस अपने गांव खोट्ठा के लिए निकले। जैसे ही वह खोट्टा-जोल्हनीया मार्ग पर चिलुआ गांव के समीप पहुंचे कि एकाएक सियार बाइक के सामने आ गया और बाइक अनियंत्रित हो गई।
दंपती सड़क पर गिरने से गंभीर से घायल हो गया। इधर से गुजर रहे एक राहगीर ने राणा प्रताप के मोबाइल से ही 108 नंबर पर फोन कर एंबुलेंस बुलाई और स्वजन को भी सूचना दी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवतहा ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने एम्स गोरखपुर रेफर कर दिया।
उपचार के दौरान मधु की मृत्यु हो गई। राणा प्रताप का उपचार चल रहा है। सीओ कसया कुंदन सिंह ने बताया कि पुलिस ने विधिक कार्रवाई पूरी कर ली है।
