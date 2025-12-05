Language
    कुशीनगर में हादसा: बरातियों से भरी बोलेरो हाइवे पर खड़े ट्रक से भिड़ी; दस घायल, छह गंभीर

    By Ajay K Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 12:40 PM (IST)

    कुशीनगर में राष्ट्रीय राजमार्ग-28 पर रामपुर पट्टी के पास बरातियों से भरी बोलेरो ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में दस लोग घायल हो गए, जिनमें से छह गंभीर है ...और पढ़ें

    गाजीपुर बैरियर के समीप दुर्घटनाग्रस्त बोलेरो। जागरण

    संवाद सूत्र, तमकुहीराज/राजापाकड़। बरातियों से भरी तेज रफ्तार बोलेरो राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक खड़े ट्रक में पीछे से जा भिड़ी। टक्कर इतनी तेज थी कि बोलेरो का बाएं हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। चालक सहित बोलेरो में सवार सभी दस बराती घायल हो गए, जिन्हें तमकुहीराज सीएचसी ले जाया गया। चिकित्सकों ने छह की स्थिति गंभीर देख जिला अस्पताल रेफर कर दिया। चार को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया।

    सेवरही थाना के बंगरा रामबक्स राय गांव निवासी संगम चौहान के घर से गुरुवार को तमकुहीराज थाना के माधोपुर निवासी रामबड़ाई चौहान के घर बरात जा रही थी। रात आठ बजे बरात में शामिल एक बोलेरो राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित पुराना बैरियर तमकुहीराज पहुंची कि सड़क पर खड़े एक ट्रक में पीछे से जा भिड़ी।

    भयानक टक्कर में बोलेरो में सवार सभी बाराती घायल हो गए। थाना प्रभारी सुनील वर्मा ने घायलों को सीएचसी भिजवाया। उपचार के बाद तीन बच्चों समेत बुरी तरह घायल छह को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। इनमें बंगरा रामबक्स राय निवासी कृष चौहान, बुलेट व नौशाद, तुर्कपट्टी के बरवाराजापाकड़ निवासी छोटू, कुबेरस्थान निवासी शिवम व कुनाल शामिल हैं।