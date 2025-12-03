Kushinagar Accident: फोरलेन पर अनियंत्रित डंपर ने पांच वाहनों में मारी टक्कर, दो की मौत; आठ लोग गंभीर

जागरण संवाददाता, कसया। कसया के पकवाइनार चौराहा स्थित फोरलेन पर अनियंत्रित डंफर ने दो लोगों की जान ले ली तो सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना में डंफर सहित पांच वाहन क्षतिग्रस्त हो गए है। वाहनों की भिड़ंत से धूल का इतना गुब्बार उठा कि कुछ देर के लिए किसी दुर्घटना खबर ही नहीं लगी। धूल छटने के बाद खून से लथपथ घायलों और मृतक को देख लोगों का दिल दहल उठा।

आनन-फानन सभी घायलों को सीएचसी लाया गया। चिकित्सकों ने दो की मृत्यु की पुष्टि की है तो आठ गंभीर रूप से घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया। पुलिस वाहनों को हटवाकर फोरलेन पर आवागमन बहाल कराने में जुटी है। बुधवार को दिन के 12 बजे एक खाली डंफर कुशीनगर से हेतिमपुर को तरफ जा रहा था।