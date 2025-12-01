Language
    Kushinagar News: गन्ना लदे ट्रक ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, दो किशोरों की हुई दर्दनाक मौत

    By Ajay K Shukla Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 12:22 PM (IST)

    कुशीनगर में गन्ने से लदे ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दो किशोरों की दर्दनाक मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों की मौके पर ही जान चली गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, और क्षेत्र में शोक का माहौल है।

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सूत्र, जागरण कुशीनगर। भैरोगंज में बाइक से डीजल लेने निकले दो किशोरों की गन्ना लदे ट्रक की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। जटहाबाजार के किन्नरपट्टी के समीप हुई इस दुर्घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई। सड़क पर खून से लथपथ पड़े शवों के चलते कुछ समय तक आवाजाही ठप हो गई। किशोरों की मौत की खबर मिलते ही दोनों परिवारों में चीख-पुकार मच गई।

    पडरौना कोतवाली के जरार के 16 वर्षीय राज कुशवाहा गांव के ही 16 वर्षीय अलताब अंसारी के साथ बाइक से डीजल लेने किन्नरपट्टी स्थित पेट्रोल पंप पर जा रहे थे। दोनों पडरौना-जटहाबाजार मार्ग पर किन्नरपट्टी कुड़वा पुल के समीप पहुंचे कि विपरित दिशा से आए तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी।

    इससे बाइक सवार दोनों की दुर्घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आसपास के लोग दौड़ कर पहुंचे और दुर्घटना की जानकारी जटहाबाजार पुलिस को दी। कुछ ही देर में दुर्घटना में दो की मौत होने की खबर क्षेत्र में फैल गई। मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई।

    पुलिस ने जांच पड़ताल कर स्वजन को सूचना दी। मौत की खबर मिलते ही स्वजन राेने-चिल्लाने लगे। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई पूरी की। थानाध्यक्ष आलोक यादव ने बताया कि ट्रक को थाने लाया गया है। तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर अज्ञात चालक व ट्रक मालिक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

