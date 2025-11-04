सर्राफ की आंख में मिर्ची पाउडर झोंक लूटे आभूषण, पिस्टल लहराते हुए भागे बदमाश
कुशीनगर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। बदमाशों ने एक सर्राफ की आंख में मिर्ची पाउडर डालकर आभूषण लूट लिए और पिस्टल लहराते हुए भाग गए। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सूत्र, मथौली बाजार। घर से दुकान जा रहे स्वर्ण व्यवसायी की आंख में मिर्ची झोंककर बाइक सवार बदमाश आभूषण रखा बैग ले उड़े। बहुआस के समीप मंगलवार सुबह हुई इस घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई। सीओ ने मौके पर पहुंच व्यवसायी से जानकारी ली। बदमाशों की संख्या तीन बताई जा रही है। बदमाशों की तलाश में थाने के अलावा जिले की टीम लगाई गई है। कप्तानगंज के गौनरिया के संदीप वर्मा की खैरटवा चौराहे पर आभूषण की दुकान है।
रोज की भांति सुबह दस बजे वे घर से बाइक से दुकान के लिए निकले। बहुआस के समीप नहर की पटरी पर पहुंचे कि पीछे से आए बाइक सवार तीन युवकों में एक ने उनकी आंख में मिर्ची पावडर झोंक दिया। इससे अनियंत्रित होकर वे बाइक सहित गिर पड़े। इस बीच बदमाश बाइक की डिक्की तोड़ उसमें रखा बैग लेकर खैरटवा की ओर फरार हो गए।
उनके हाथ में पिस्टल भी होने की बात कही जा रही है, जिसको उनके द्वारा लहराया गया। इधर घटना के कुछ समय बाद स्थिति सामान्य होने पर व्यवसायी ने 112 नंबर पर घटना की सूचना दी। पीआरवी संग कप्तानगंज व हाटा कोतवाली पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। सीओ कसया कुंदन कुमार सिंह ने भी जानकारी ली।
व्यवसायी ने बताया कि बदमाश तीन की संख्या में थे। बैग में 30 ग्राम सोना तथा पांच सौ ग्राम चांदी के आभूषण व दस हजार रुपये नकद थे। पुलिस टीमों द्वारा क्षेत्र में सघन जांच शुरू हो गई।
सीओ ने बताया कि बदमाशों की पहचान के लिए संबंधित मार्ग किनारे स्थित घर व दुकानों में लगे सीसी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। शीघ्र ही उनकी पहचान कर गिरफ्तारी कर ली जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।