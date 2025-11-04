सर्राफ की आंख में मिर्ची पाउडर झोंक लूटे आभूषण, पिस्टल लहराते हुए भागे बदमाश

संवाद सूत्र, मथौली बाजार। घर से दुकान जा रहे स्वर्ण व्यवसायी की आंख में मिर्ची झोंककर बाइक सवार बदमाश आभूषण रखा बैग ले उड़े। बहुआस के समीप मंगलवार सुबह हुई इस घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई। सीओ ने मौके पर पहुंच व्यवसायी से जानकारी ली। बदमाशों की संख्या तीन बताई जा रही है। बदमाशों की तलाश में थाने के अलावा जिले की टीम लगाई गई है। कप्तानगंज के गौनरिया के संदीप वर्मा की खैरटवा चौराहे पर आभूषण की दुकान है।

रोज की भांति सुबह दस बजे वे घर से बाइक से दुकान के लिए निकले। बहुआस के समीप नहर की पटरी पर पहुंचे कि पीछे से आए बाइक सवार तीन युवकों में एक ने उनकी आंख में मिर्ची पावडर झोंक दिया। इससे अनियंत्रित होकर वे बाइक सहित गिर पड़े। इस बीच बदमाश बाइक की डिक्की तोड़ उसमें रखा बैग लेकर खैरटवा की ओर फरार हो गए।

उनके हाथ में पिस्टल भी होने की बात कही जा रही है, जिसको उनके द्वारा लहराया गया। इधर घटना के कुछ समय बाद स्थिति सामान्य होने पर व्यवसायी ने 112 नंबर पर घटना की सूचना दी। पीआरवी संग कप्तानगंज व हाटा कोतवाली पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। सीओ कसया कुंदन कुमार सिंह ने भी जानकारी ली।