    जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा 13 दिसंबर को, यहां क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं प्रवेश पत्र

    By Pradumn Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 02:23 PM (IST)

    कुशीनगर में जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा 13 दिसंबर को होगी। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल खुल गया है। परीक्षा के लिए कुशीनगर ...और पढ़ें

    2641 बालक व 2801 बालिकाओं सहित कुल 5442 अभ्यर्थी पंजीकृत। जागरण

    जागरण संवाददाता,पडरौना। जवाहर नवोदय विद्यालय मिल्की रसूलपुर में कक्षा छठवीं में प्रवेश के लिए 13 दिसंबर को परीक्षा आयोजित है। जिले के 15 केंद्रों पर सुबह साढ़े दस बजे से परीक्षा शुरू होगी। प्राचार्य बृजेश कुमार मिश्र ने यह जानकारी देते हुए बताया कि परीक्षा में शामिल होने के लिए जिले के सभी 14 विकास खंडों से 5442 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। इसमें 2641 बालक व 2801 बालिकाएं शामिल हैं।

    प्रवेश पत्र ऑनलाइन उपलब्ध है। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र वेब लिंक https://cbseitms.rcil.gov.in/nvs/AdminCard/AdminCard पर जन्मतिथि व रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रयोग कर डाउनलोड कर सकते हैं।

    यह हैं परीक्षा केंद्र
    जेपी इंटर कॉलेज कप्तानगंज, जनता इंटर कॉलेज रामकोला, नेहरू इंटर कॉलेज सुकरौली, निरंकारी इंटरमीडिएट कॉलेज कसया, श्रीगांधी इंटर कॉलेज खड्डा, भागीरथी देवी कन्या इंटरमीडिएट कॉलेज कोटवा कला, उदित नारायण इंटर कॉलेज पडरौना, हनुमान इंटर कॉलेज पडरौना, महर्षि अरविंद विद्या मंदिर कसया, राधा कृष्ण मेमोरियल इंटरमीडिएट कॉलेज दुदही, अन्नपूर्णा इंटर कॉलेज,अशोक विद्यापीठ इंटरमीडिएट कॉलेज, नवजीवन इंटर कॉलेज, लोकमान्य इंटर कॉलेज, बालिका इंटर कालेज सेवरही।

