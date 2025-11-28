UP में फाजिलनगर का नाम बदलकर होगा पावानगर, मिलेगी पुरानी पहचान

संवाद सूत्र, फाजिलनगर। सबकुछ ठीक रहा तो शीघ्र ही फाजिलनगर को पावानगर के नाम से जाना जाएगा। नगर पंचायत के प्रस्ताव व जिला प्रशासन की संस्तुति पर सरकार मुहर लगाने की तैयारी में है। इसकी पुष्टि विधायक सुरेंद्र कुमार कुशवाहा ने की तो गुरुवार को गाजियाबाद के तरुण सागर धाम के पारसनाथ गुफा मंदिर के लोकार्पण के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में इसका उल्लेख किया। इससे क्षेत्र में खुशी की लहर है।

फाजिलनगर से जुड़े इतिहास के पन्नों को पलटें तो प्राचीन काल में इसका नाम पावानगर ही था। ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध इसी रास्ते कुशीनगर जाकर महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे। उनका अंतिम भोजन स्थल यहीं है। जैन धर्म के 24 वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने यहीं परिनिर्वाण प्राप्त किया था।