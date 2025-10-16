कुशीनगर में ग्राहक बनकर आया चोर, आभूषण की दुकान में की दिनदहाड़े चोरी
तमकुहीराज में पुलिस चौकी के पास एक आभूषण की दुकान से दिनदहाड़े चोरी हो गई। ग्राहक बनकर आए चोर ने 20 ग्राम सोना और दो किलो चांदी चुरा ली। सर्राफ के दूसरी दुकान से डिजाइन लाने के दौरान यह घटना हुई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है, लेकिन घटना से व्यापारियों में दहशत है। पुलिस सुरक्षा के दावों के बावजूद चोरी होने से सवाल उठ रहे हैं।
संवाद सूत्र, तमकुहीराज। छठ, दीपावली पर स्वर्ण आभूषण की दुकानों की विशेष सुरक्षा का दावा करने वाली पुलिस देखती रह गई और ग्राहक बनकर आया चोर दुकान से दिनदहाड़े स्वर्ण आभूषण चोरी कर कानून व्यवस्था को चुनाैती देकर चला गया।
बुधवार की दोपहर पुलिस चौकी से महज 300 मीटर दूर हुई इस घटना के बाद व्यापारी दहशत में हैं। घटनास्थल पर जांच पड़ताल के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर को पकड़ने में लगी है।
सर्राफ विद्यासागर वर्मा अपनी दुकान में बैठे थे। इसी दौरान एक युवक अकेले आया और उसने आभूषण खरीदने की बात कही। दुकानदार ने जब आभूषण दिखाना शुरू किया तो उसने कहा कि यह पसंद नहीं, दूसरे डिजाइन का चाहिए।
सर्राफ को एडवांस के रूप में 500 रुपये दिए और कहा कि आप दूसरी दुकान से यह डिजाइन लेकर आइए। वह दूसरे दुकान से आभूषण लेने चले गए। आरोप है कि इस बीच युवक दुकान में रखा 20 ग्राम सोना और दो किलो चांदी लेकर फरार हो गया। जब पसंद का आभूषण लेकर दुकानदार पहुंचा तो सबकुछ गायब देख 112 नंबर पुलिस को सूचना दी।
यह भी पढ़ें- UP का यह जिला 72 घंटे के अंदर तीन हत्या की घटनाओं से दहला, डर का बना माहौल
सीओ राकेश प्रताप सिंह, प्रभारी निरीक्षक तमकुहीराज सुनील वर्मा, चौकी इंचार्ज वेदप्रकाश सिंह घटनास्थल पहुंचे। पूछताछ कर आवश्यक जानकारी ली। चोरी की घटना के बाद सीओ ने चोर को पकड़ने के बजाय कहा कि, दुकानदार की लापरवाही से यह घटना हुई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। जल्दी ही घटना का पर्दाफाश कर दिया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।