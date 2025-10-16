UP का यह जिला 72 घंटे के अंदर तीन हत्या की घटनाओं से दहला, डर का बना माहौल

सौरभ कुमार मिश्र, देवरिया। जिले में 72 घंटे में हुई तीन हत्या की वारदातों से जनपद दहल उठा है। दीपावली से पूर्व ताबड़तोड़ हत्या की घटनाओं ने पुलिस की नींद उड़ा दी है। एक वारदात की सूचना मिलने के बाद अभी पुलिस व एसओजी टीम घटना के पर्दाफाश में जुट रही है कि दूसरी जगह वारदात हो जा रही है। ऐसे में पुलिस की हनक, कार्यप्रणाली व कानून व्यवस्था पर लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। लगातार ताबड़तोड़ वारदातों ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है, वहीं लोग सहम गए हैं।

जिले में 13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक तीन हत्या की घटनाएं लार, भाटपाररानी व भटनी थाना क्षेत्र में हुई है। पुलिस घटनाओं के पर्दाफाश में जुटी है। ये तीनों घटनाएं इन दिनों चर्चा में हैं। हर कोई इन घटनाओं के पर्दाफाश चाहता है।



केस एक

13 अक्टूबर की रात लार थाना क्षेत्र के हरि कुंडावल गांव में हुई। 19 वर्षीय मनीषा को हत्यारोपित रात में घर से बुलाकर घर के समीप गली में हत्या कर फरार हो गया। सुबह शव दिखने पर ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मनीषा इंटर की छात्रा थी। हालांकि पुलिस ने इस मामले में बुधवार को नामजद आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। घटना के बाद गांव समेत क्षेत्र के लोगों में आक्रोश देखा गया। यह घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है।

केस दो 14 अक्टूबर को बनकटा थाना क्षेत्र के कोठिलवा गांव के रहने वाले 20 वर्षीय मन्नू यादव पुत्र उमेश यादव को घर से बुलाकर हत्या कर दी गई। शव बरईपार बाबू गांव के समीप मिला। घटना स्थल पर शराब की बोतल,तीन जोड़ी चप्पल आदि बरामद हुआ है। पुलिस मामले में हत्या कर मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन कर रही है। इस मामले में सलेमपुर- मैरवा मार्ग ग्रामीणों ने मार्ग जाम कर प्रदर्शन किया। घटना का पर्दाफाश नहीं हो पाया है।

केस तीन 14 अक्टूबर को भटनी थाना क्षेत्र के धर्मखोर दुबे गांव की 22 वर्षीय गुडिया पुत्री हदीश अंसारी का शव मोतीपुर गांव के समीप खेत में बरामद हुआ। वह रात में घर से गायब थी, सुबह उसका शव मिला। इस घटना को लेकर भी तरह-तरह की चर्चाओं का बाजार गरम है। पुलिस घटना की तह में जाने का प्रयास कर रही है लेकिन अभी घटना के पर्दाफाश के करीब नहीं पहुंच सकी है। पुलिस व एसओजी दिन रात घटना के पर्दाफाश के लिए होमवर्क कर रही है। घटना के बाद गांव समेत क्षेत्र में दहशत का माहौल है।

