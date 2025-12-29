Language
    कुशीनगर में क्षेत्र पंचायत की बैठक में 10 करोड़ का विकास प्रस्ताव पारित, इन कार्यों पर होगा खर्च

    By Brajesh Shukla Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 06:37 PM (IST)

    कुशीनगर के सुकरौली में क्षेत्र पंचायत की बैठक में 10 करोड़ रुपये के विकास कार्यों के प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख रंजना पासवा ...और पढ़ें

    क्षेत्र पंचायत की बैठक में 10 करोड़ का विकास प्रस्ताव पारित।

    संवाद सूत्र, सुकरौली। क्षेत्र पंचायत की बैठक सोमवार को विकास खंड कार्यालय के सभागार में ब्लाक प्रमुख रंजना पासवान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मौजूद क्षेत्र पंचायत सदस्यों व ग्राम प्रधानों द्वारा दस करोड़ रूपये के विकास कार्य कार्य कराए जाने हेतु प्रस्ताव सदन में पेश किया गया। सदन की कार्यवाही खंड विकास अधिकारी कृष्णा पाल द्वारा पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि पर चर्चा करने के साथ ही शुरू हुई।

    बैठक में कृषि, कृषि रक्षा, खाद एवं बीज की उपलब्धता, पेंशन, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान, आवास, मनरेगा आदि नौ विन्दुओं पर चर्चा की गयी। सदन के कुछ सदस्यों ने मनरेगा द्वारा कराये गए विकास कार्यों में मैटेरियल का भुगतान लंबित होने का मामला उठाया।

    सदस्यों ने विद्यालयों में मिड डे मील में अनियमितता, आंगनवाड़ी द्वारा पोषाहार वितरण न किये जाने और पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची से नाम कटने को लेकर सदस्यों ने कुछ देर हंगामा भी किया।

    खंड विकास अधिकारी उषा पाल ने सदस्यों द्वारा सदन में उठाये गए प्रश्नों का उत्तर दिया। एडीओ रामशीष गौतम ने मतदाता सूची में हुई गड़बड़ी में सुधार करने के लिए संबंधित लोगों से नया फॉर्म भर कर देने को कहा। संचालन प्रवीण ओझा ने किया।

    जबकि ब्लाक प्रमुख रंजना पासवान ने बैठक में मौजूद प्रतिनिधियों के प्रति आभार ज्ञापित किया। बाबूनंदन सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा जय प्रकाश शाही, प्रमुख प्रतिनिधि महेंद्र पासवान, सत्यकाम पांडेय, विजय प्रताप यादव व अन्य मौजूद रहे।