    पश्चिमी बंगाल तक पशु तस्करी का जाल, पुलिस की बड़ी कार्रवाई में यूपी-बिहार बार्डर पर मिले तस्करों के मकान

    By Ajay K Shukla Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 10:43 AM (IST)

    गोरखपुर में छात्र की हत्या के बाद पशु तस्करों के नेटवर्क का खुलासा हुआ है। मुरादाबाद मेरठ रामपुर के तस्करों के गोपालपुर में स्थाई मकान मिले हैं। इनके तार पश्चिम बंगाल तक जुड़े हैं। पुलिस ने घरों पर नोटिस चस्पा किया और जब्त वाहनों को गोरखपुर भेजा। एसटीएफ मामले की जांच कर रही है और तस्करों की तलाश जारी है।

    यूपी-बिहार बार्डर पर मिले पश्चिम के पशु तस्करों के मकान

    जागरण संवाददाता, कुशीनगर। गोरखपुर के पिपराइच के महुअचाफी में पशु तस्करों द्वारा नीट की तैयारी करने वाले छात्र की हत्या की घटना के बाद कार्रवाई का शिकंजा जैसे-जैस कसता जा रहा है, पशु तस्करों का मजबूत व स्थाई जाल भी सामने आ रहा है।

    यूपी-बिहार की सीमा पर स्थित गोपालगंज के गोपालपुर थाने के दुबौलिया तकिया गांव में मुरादाबाद, मेरठ, रामपुर आदि शहरों के पशु तस्करों के स्थाई मकान मिले हैं, मतलब स्थाई ठौर बना रहते थे। कार्रवाई को लेकर इन मकानों पर नोटिस चस्पा किया गया है।

    इन तस्करों के तार पश्चिम बंगाल तक जुड़े होने की भी बात कही जा रही है। यूपी से बिहार की सीमा में प्रवेश करते ही इनके द्वारा ही पशु लदे वाहनों को पश्चिम बंगाल की राह तय कराई जाती थी। एसटीएफ इनकी कुंडली खंगाल रही है।

    जब पुलिस संग एसटीएफ कार्रवाई करने गई तो आसपास गांवों चौकीदारों ने पश्चिमी यूपी के मुरादाबाद, मेरठ, रामपुर के कई तस्करों के आलीशान मकान चिह्नित कराए, जो यहां रहकर पशु तस्करी का नेटवर्क पश्चिमी यूपी से लेकर बंगाल तक संचालित करते थे।

    कार्रवाई के बाद से फरार चल रहे इन तस्करों के बारे में इनपुट जुटाने पर कार्य चल रहा है, ताकि इनके गले में भी कार्रवाई का फंदा डाला जा सके। गोपालपुर थाना प्रभारी सुभाष कुमार ने बताया कि ऐसे तीन चार घर चिह्नित हुए हैं, जो पश्चिम यूपी के तस्करों के हैं। इसकी जांच की जा रही है।

    दूसरी ओर यूपी-बिहार बार्डर पर पुलिस की चहलकदमी बढ़ गई है तो एसटीएफ टीम बिहार के गोपालगंज में डेरा डाल दी है। गोपालपुर थाना के दुबौली तकिया गांव के पशु तस्कर मन्नू देवान के कोर्ट में सरेंडर के बाद उसी के गांव के पशु तस्कर जुबैर देवान और आफताब देवान की तलाश में जगह-जगह छापेमारी कर रही है।

    गोपालपुर थाना पुलिस के सहयोग से रविवार की दे शाम एसटीएफ टीम ने दुबौली तकिया टोला में पशु तस्करों के घरों पर नोटिस चस्पा किया। इसके बाद टीम थाने पहुंच पशु तस्करों के जब्त दस पिकअप को अपनी सुपुर्दगी में लेकर गोरखपुर भिजवाई।

    इसकी पुष्टि करते गोपालपुर के थाना प्रभारी ने बताया कि, गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित के निर्देश पर एसटीएफ टीम को वाहनों को सौंपा गया और तस्करों के घरों पर अगली कार्रवाई के लिए नोटिस चस्पा किया गया है।