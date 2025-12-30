गाय के साथ पकड़े गए तीन पशु चोर, पिकअप वाहन से दो आरोपी हुए फरार
कुशीनगर में ग्रामीणों की सतर्कता से पशु चोरी का प्रयास विफल हो गया। रात में गाय के चिल्लाने पर जागे पशुपालक रामअवध यादव और ग्रामीणों ने तीन पशु चोरों ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, उजारनाथ। तमकुही के पकड़ी गोसाई गांव में पशु चोरी की घटना को ग्रामीणों की सतर्कता ने विफल कर दिया। पशु के चिल्लाने की आवाज सुनकर जागे पशुपालक व ग्रामीणों ने तीन पशु चोरों को रंगे हाथ पकड़ लिया, जबकि उनके दो साथी पिकअप वाहन से फरार हो गए। पकड़े गए तीनों आरोपितों को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया।
तुर्कपट्टी क्षेत्र के गांव पकड़ी गोसाई निवासी रामअवध यादव सोमवार की रात अपने स्वजन के साथ घर में सो रहे थे। रात करीब 11 बजे उनकी गाय के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। बाहर निकलकर देखा तो तीन युवक गाय को ले जा रहे थे।
शोर मचाने पर गांव के लोग एकत्र हुए व पीछा कर तीनों को पकड़ लिया। इसी दौरान पिकअप पर सवार अन्य चोर मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों पकड़े गए आरोपितों को थाने ले जाकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की।
ग्रामीणों का कहना है कि फूल मुहम्मद के घर के पीछे बांस के कोठे में छिपाकर रखी गई चोरी की गायें भी बरामद की गई हैं। पुलिस इस दावे की जांच कर रही है।
थानाध्यक्ष स्वतंत्र कुमार सिंह के अनुसार मामले की जांच की जा रही है कि पकड़े गए व्यक्ति वास्तव में पशु चोरी में संलिप्त हैं या नहीं। फरार आरोपितों की तलाश भी जारी है।
