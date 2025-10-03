Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कौशांबी में दर्दनाक हादसा, शुभकामना संदेश का होर्डिंग लगा रहे अंग्रेजी शराब के सेल्समैन को लगा करंट, चली गई जान

    By Adarsh Kumar Srivastava Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 05:05 PM (IST)

    कौशांबी जिले में पिपरी के मखऊपुर में एक दुखद घटना में अंग्रेजी शराब की दुकान के सेल्समैन अनिल यादव की करंट लगने से मौत हो गई। वह दशहरा और दीपावली की शुभकामनाओं का होर्डिंग लगा रहे थे तभी हाईटेंशन लाइन से छू गया। इससे यह हादसा हुआ। परिवार शोकाकुल है।

    prefferd source google
    Hero Image
    होर्डिंग लगाते समय करंट लगने से मृत अनिल कुमार यादव की फाइल फोटो। सौजन्य स्वजन 

    संसू, जागरण, चायल (कौशांबी)। दशहरा व दीपावली पर्व के लिए आम जनता को शुभकामना संदेश देने के लिए होर्डिंग लगा रहे अंग्रेजी शराब की दुकान के सेल्समैन की करंट लगने से मौत हो गई। वह घर के ऊपर होर्डिंग लगा रहे थे, तभी ऊपर से गुजरी हाईटेंशन लाइन छू गई। घटना से पीड़ित परिवार में कोहराम है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पिपरी के मखऊपुर गांव की घटना

    पिपरी क्षेत्र के मखऊपुर गांव निवासी 45 वर्षीय अनिल यादव पुत्र स्वर्गीय गुलाब यादव चायल कस्बा स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान में सेल्समैन थे। स्वजन के मुताबिक मकान के समीप से हाई वोल्टेज की लाइन गुजरी हुई है। गुरुवार की शाम करीब सात बजे वह छत की बारजा पर दशहरा और दीपावली की शुभ कामना संदेश की होर्डिंग बांध रहे थे।

    बिजली के तार से छू गया होर्डिंग

    इस दौरान होर्डिंग बिजली के तार में छू गया। इसकी वजह से वह करंट की चपेट में आकर झुलस गए। घटना की जानकारी होने पर आनन-फानन स्वजन उन्हें इलाज के लिए तिल्हापुर स्थित प्राइवेट अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। घटना से उनकी पत्नी व दो बेटियों का रो-रोकर हाल-बेहाल है।

    करंट की चपेट में आने से पीएनसी कर्मी की मौत

    संसू, टेढ़ीमोड़: कोखराज क्षेत्र के ककोढ़ा गांव के देवभिटा रोड पर स्थित एक प्राइवेट स्कूल में बिहार के सीतामढ़ी निवासी 42 वर्षीय रोशन लाल पुत्र विजय सिंह किराए का कमरा लेकर रहते थे। वह हाईवे निर्माण करा रही पीएनसी कंपनी में चौकीदार के पद पर कार्यरत थे। बताया जा रहा है कि उनका काम यहां से समाप्त हो चुका था।

    घर जाना था लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था

    वह गुरुवार को घर जाने वाले थे, इसलिए कमरे में लगे पंखे का प्लग हटा रहे थे। इसी दौरान वह करंट की चपेट में आ गए। घटना में मौके पर ही रोशन लाल की मौत हो गई। साथ बिहार जाने के लिए तैयार अन्य साथी कमरे में उन्हें बुलाने पहुंचे तो वह मृत पड़े थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।