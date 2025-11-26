Weather Update: पारा गिरने से बढ़ी ठंड के चलते लोग घरों में दुबके, अगले माह से सताएगी शीतलहर 

जागरण संवाददाता, कौशांबी। ठंड अब धीरे-धीरे गति पकड़ने लगी है। दिन में तीखी धूप होने से तापमान फिलहाल अधिक नीचे नहीं आया है, लेकिन न्यूनतम पारा गिरने से सुबह और रात में अच्छी ठंड पड़ने लगी है। नौ बजे के बाद तो आउटर अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में कोहरा भी पड़ने लगता है।

इससे राहगीरों को आवागमन में परेशानी होती है। मौसम विज्ञानी अगले महीने से गलन बढ़ने की आशंका जता रहे हैं। तब लोगों को गलन सताएगी। हल्की ठंड तो नवंबर के शुरू होते ही पड़ने लगी थी। हालांकि, अब ठंड गति पकड़ने लगी है।

सुबह-शाम हवाएं चलने से ठंड अधिक हो रही है। इससे लोग गर्म कपड़ों के साथ ही कैप पहनकर निकलने लगे हैं। कोहरा पड़ने से वाहनों की गति भी पर भी ब्रेक लग जाता है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 26 और न्यूनतम पारा 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।