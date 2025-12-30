कौशांबी में मतदाता सूची में नाम जोड़ने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़े, हंगामा होने पर पहुंचे एसडीएम

संवाद सूत्र, सिराथू। तहसील में उस समय अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई। जब मंगलवार को तहसील पहुंचे दौलतपुर ग्राम प्रधान व संभावित प्रधान प्रत्याशी अपने समर्थक मतदाताओं का नाम सूची में जोड़ने को लेकर हंगामा करने लगे। हंगामा की सूचना पर पहुंचे एसडीएम योगेश कुमार गौड़ उन्हें शांत कराने की कोशिश की, लेकिन नहीं माने। तब सैनी थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह दोनों पक्षों को थाना ले गए। जहां दोनों पक्षों ने आपसी समझौता कर लिया।

सिराथू तहसील सभागार में मंगलवार मंगलवार की शाम करीब सात बजे उस समय अफरा-तफरी का माहौल हो गया, जब दौलतपुर ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान अनिल कुमार शर्मा और एक ग्राम प्रधान की महिला दावेदार के बीच अपने-अपने समर्थक मतदाता का नाम जोड़ने को लेकर बहस होने लगी।

बात गाली-गलौज तक बढ़ गई। इससे मौके पर मौजूद अधिकारी व बीएलओ असहज हो गए। हंगामा की सूचना पर पहुंचे एसडीएम ने दोनों पक्षों को समझाने की हर मुमकिन कोशिश की। मगर दोनों पक्ष शांत नहीं हुए। इस पर पुलिस को बुलाना पड़ा।