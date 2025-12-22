Language
    कौशांबी में रफ्तार का कहर: बेकाबू बाइक पेड़ से टकराई, एक युवक की दर्दनाक मौत

    By Adarsh Kumar Srivastava Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 03:43 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के कौशांबी में एक तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो ...और पढ़ें

    संवाद सूक्ष, जागरण कौशांबी। कोखराज क्षेत्र के शहजादपुर गांव के समीप रविवार शाम अनियंत्रित बाइक पेड़ से टकरा गई। हादसे में गंभीर रूप से जख्मी बाइक सवारों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज लाया गया जहां एक युवक की मौत हो गई।

    घटना में जख्मी दूसरे बाइक सवार की हालत नाजुक देख इलाज के लिए प्रयागराज के अस्पताल रेफर कर दिया। सैनी क्षेत्र के रघुनाथपुर निवासी 24 वर्षीय जयवंत पुत्र सीताराम व राजू पटेल पुत्र लाल चंद्र रविवार को बाइक से टेढ़ीमोड़ आए थे।

    लौटते समय शहजादपुर रावण मैदान के समीप सड़क किनारे शीशम के पेड़ में अनियंत्रित हुई बाइक टकरा गई। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए।

    घटना देख मौके पर पहुंचे राहगीरों ने घायलों को मेडिकल कॉलेज भेजा। यहां चिकित्सकों ने जसवंत को मृत घोषित कर दिया। राजू की हालत नाजुक देख उसे इलाज के लिए प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल रेफर किया गया है।

    घटना की जानकारी होने पर मृतक के स्वजन भी रोते-बिलखते अस्पताल पहुंचे हैं। अस्पताल के स्टाफ ने घटना की जानकारी कोखराज थाना पुलिस को दी है।

