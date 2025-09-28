Language
    रियल स्टेट में पैसा लगाकर लाभ कमाने में गवां दिए 4.80 लाख रुपये, कौशांबी का प्रापर्टी डीलर ने एप किया था डाउनलोड, केस दर्ज

    Updated: Sun, 28 Sep 2025 08:16 PM (IST)

    कौशांबी के प्रापर्टी डीलर को बीएन राठी ऐप डाउनलोड कराकर 4.80 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। 11 अलग-अलग नंबरों से काल करके उसे निवेश के लिए उकसाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है लेकिन पीड़ित अभी तक निवेश का सही कारण नहीं बता पा रहा है।

    कौशांबी में फर्जी ऐप के जरिए प्रापर्टी डीलर से लाखों रुपये की ठगी की गई।

    जागरण संवाददाता, कौशांबी। प्रापर्टी डीलर को लाखों रुपये कमाने का झांसा देकर शातिरों ने 4.80 लाख रुपये की चपत लगा दी। कारोबारी को प्ले स्टोर से पहले एक बीएन राठी नाम का ऐप डाउनलोड कराया गया फिर 11 अलग-अलग मोबाइल नंबरों से काल कर विभिन्न खातों में पैसा ट्रांसफर कराया गया। जालसाजी की जानकारी होने पर कारोबारी ने पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दिया है।

    कोखराज क्षेत्र के असवां निवासी समर उपाध्याय पुत्र लक्ष्मी नारायण उपाध्याय प्रापर्टी डीलर है। पुलिस को दी तहरीर के हवाले से समर ने बताया कि गूगल प्ले स्टोर से बीएन राठी ऐप डाउनलोड किया था। इसके बाद 11 अलग-अलग मोबाइल नंबर से काल आने लगी। फोन करने वाले ने खुद को ऐप से जुड़ा बताकर मोटा लाभ कमाने का झांसा दिया।

    इसके बाद विभिन्न किश्तों में अलग-अलग बैंक खाते में कुल 4.80 लाख रुपये निवेश कराए गए। इसके बाद से संपर्क नहीं हो पा रहा है। ठगी की जानकारी होने पर पीड़ित ने बीएन राठी ऐप संचालक सहित 11 मोबाइल नंबर के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले में छानबीन शुुरू कर दी है।

    इंस्पेक्टर चंद्रभूषण मौर्य का कहना है कि मुकदमा कायम कर प्रकरण की जांच की जा रही है। निवेशक अभी खुलकर नहीं बता पा रहा है कि किसलिए पैसा जमा किया। वहीं, दूसरी तरफ चर्चा रही कि समर प्रापर्टी डीलिंग के काम से जुड़ा है। उसने पैसा रियल स्टेट में कहीं लगाया है।