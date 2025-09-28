रियल स्टेट में पैसा लगाकर लाभ कमाने में गवां दिए 4.80 लाख रुपये, कौशांबी का प्रापर्टी डीलर ने एप किया था डाउनलोड, केस दर्ज

कौशांबी के प्रापर्टी डीलर को बीएन राठी ऐप डाउनलोड कराकर 4.80 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। 11 अलग-अलग नंबरों से काल करके उसे निवेश के लिए उकसाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है लेकिन पीड़ित अभी तक निवेश का सही कारण नहीं बता पा रहा है।

जागरण संवाददाता, कौशांबी। प्रापर्टी डीलर को लाखों रुपये कमाने का झांसा देकर शातिरों ने 4.80 लाख रुपये की चपत लगा दी। कारोबारी को प्ले स्टोर से पहले एक बीएन राठी नाम का ऐप डाउनलोड कराया गया फिर 11 अलग-अलग मोबाइल नंबरों से काल कर विभिन्न खातों में पैसा ट्रांसफर कराया गया। जालसाजी की जानकारी होने पर कारोबारी ने पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दिया है।

