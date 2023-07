Kaushambi: नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष कविता पासी ने भरवारी में किया वृक्षारोपण, लगाये डेढ़ दर्जन फलदार वृक्ष

वन महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत नगर पालिका परिषद भरवारी की अध्यक्ष कविता पासी द्वारा मंगलवार को भवंस मेहता स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरवारी में डेढ़ दर्जन फलदार वृक्ष लगाये गये। इन पौधों में आम अमरूद आंवला बेल व जामुन शामिल हैं। क्षेत्रीय वन अधिकारी पप्पू राम ने बताया कि वन महोत्सव का यह कार्यक्रम एक जुलाई से शुरू हुआ है और यह सात जुलाई तक चलेगा।

नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष कविता पासी ने भवंस मेहता स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरवारी में किया वृक्षारोपण

Your browser does not support the audio element.

जागरण टीम, भरवारी: वन महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत नगर पालिका परिषद भरवारी की अध्यक्ष कविता पासी द्वारा मंगलवार को भवंस मेहता स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरवारी में डेढ़ दर्जन फलदार वृक्ष लगाये गये। इन पौधों में आम, अमरूद, आंवला, बेल व जामुन शामिल हैं। क्षेत्रीय वन अधिकारी पप्पू राम ने बताया कि वन महोत्सव का यह कार्यक्रम एक जुलाई से शुरू हुआ है और यह सात जुलाई तक चलेगा। वन महोत्सव के अंतर्गत क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर फलदार वृक्षारोपण किया जायेगा। नगर पालिका परिषद भरवारी की अध्यक्ष कविता पासी ने कहा कि सरकार द्वारा देश में कई जगह सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है तथा नयी सड़कें बनायी जा रही हैं जिसके अंतर्गत काफी संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं । इन पेड़ों की कटाई की पूर्ति तभी हो पायेगी जब हम सभी वृक्षारोपण के प्रति जागरूक होंगे। इस अवसर पर वन दरोगा राम प्रकाश रावत , डिफ्टी रेंजर रवींद्र कुमार, भवंस मेहता विद्याश्रम भरवारी के प्राचार्य संजय श्रीवास्तव, व सभी शिक्षक तथा बच्चे उपस्थित रहे।

Edited By: riya.pandey