Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विवाहिता की हत्या कर मौसेरा भाई पहुंचा थाने, बोला- 'साहब! उसे मार डाला'

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 12:28 PM (IST)

    कौशांबी में एक विवाहिता की उसके मौसेरे भाई ने हत्या कर दी। आरोपी ने थाने में जाकर अपना गुनाह कबूल कर लिया। प्रारंभिक जांच में एकतरफा प्रेम का मामला सामने आ रहा है। मृतका, दीपा, लखनऊ में विवाहित थी और कुछ दिन पहले ही अपने मायके आई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी से पूछताछ जारी है। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    मृतका दीपा। जागरण

    जागरण संवाददाता, कौशांबी। ससुराल जाने की तैयारी कर रही विवाहिता से मिलने के लिए गुरुवार की सुबह मौसेरा भाई अजीत मिश्रा पहुंचा और बातचीत के दौरान कनपटी में तमंचा सटाकर गोली मार दी। इसके बाद उसने उस पर गड़ासे से कई बार वार भी किया जब तक लोग वहां पहुंचते, वह वहां से भागते हुए सीधे तमंचा लेकर सदर कोतवाली जा पहुंचा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहां उसने पुलिस को बताया कि उसने अपनी मौसेरी बहन की हत्या की है। घटना के पीछे एकतरफा प्रेम की आशंका जताई जा रही है।सदर के ऊनो गांव निवासी जग मोहन पांडेय की 24 वर्षीय बेटी दीपा की शादी तीन साल पहले लखनऊ के एक युवक से हुई थी। एक सप्ताह पहले दीपा अपने बेटे के साथ मायके आई थी।

    यह भी पढ़ें- कौशांबी में हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार भाई-बहन को कुचलने के बाद दुकान में घुसी अनियंत्रित कार, एक गंभीर

    गुरुवार को दीपा अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हो रही थी। पुलिस अभी आरोपित और मृतका के घर वालों से पूछताछ कर रही है।