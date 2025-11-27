विवाहिता की हत्या कर मौसेरा भाई पहुंचा थाने, बोला- 'साहब! उसे मार डाला'

जागरण संवाददाता, कौशांबी। ससुराल जाने की तैयारी कर रही विवाहिता से मिलने के लिए गुरुवार की सुबह मौसेरा भाई अजीत मिश्रा पहुंचा और बातचीत के दौरान कनपटी में तमंचा सटाकर गोली मार दी। इसके बाद उसने उस पर गड़ासे से कई बार वार भी किया जब तक लोग वहां पहुंचते, वह वहां से भागते हुए सीधे तमंचा लेकर सदर कोतवाली जा पहुंचा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें