Kaushambi News : दहेज की मांग पूरी नहीं हुई तो बीमार बहू से खेत में कराया काम, तबीयत बिगड़ी तो कराया झाड़-फूंक, गई जान

कौशांबी के कोखराज में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर एक विवाहिता की संदिग्ध मौत हो गई। मृतका के पिता ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उनकी बेटी को बुखार होने पर भी इलाज नहीं कराया गया और उससे खेतों में काम कराया गया। पुलिस जांच-पड़ताल कर रही है।

संसू, जागरण, कोखराज (कौशांबी)। दहेज में दो लाख रुपये नकद व बाइक की मांग पूरी नहीं होने पर ससुरालियों ने एक विवाहिता पर जुल्म की सारी हदें पार कर दीं। एक महीने से बुखार से पीड़ित विवाहिता का इलाज कराने के बजाय उससे खेतों में मशीन की तरह काम कराया जाता था।

तबीयत ज्यादा खराब होने पर ससुराली झाड़-फूंक कराते रहे। मायके पक्ष के लोगों को भी बीमार विवाहिता का इलाज कराने नहीं दिया गया। नतीजतन रविवार की रात विवाहिता की मौत हो गई। घटना की जानकारी पर पहुंचे मृतका के पिता ने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

कोखराज क्षेत्र के संजेती आमद करारी निवासी विंदेश्वरी प्रसाद ने बताया कि उसने अपनी बेटी सीता की शादी 12 मई 2025 को जरौंहां (खालिसपुर) निवासी कल्लू के बेटे सुर्जेश कुमार के साथ की थी। आरोप है कि शादी में उसने अपनी हैसियत के मुताबिक दान-दहेज देकर बेटी को ससुराल विदा किया। इसके बाद भी ससुरालीजन दहेज से संतुष्ट नहीं थे।

वह अतिरिक्त दहेज के रूप में दो लाख रुपये नकद व बाइक की मांग कर बेटी को प्रताड़ित करते थे। पिछले एक महीने से बेटी को पीटा भी जाने लगा। इस दौरान सीता बुखार की चपेट में आ गई। इसके बाद भी ससुरालियों ने बेटी का इलाज नहीं कराया। बेटी के बीमार होने की जानकारी मिलने पर उसकी पत्नी सीता लेकर घर आई।

यहां इलाज कराया गया लेकिन तीसरे ही दिन सीता की सास केतकी आ गई। वह बेटी को जबरन विदा कराकर ले गई। इलाज कराने के बजाय मिर्च के खेत की बेटी से गुड़ाई कराई जाती थी। खेत की जबरन जुताई भी कराई जाती थी। ज्यादा तबियत खराब होने पर दवा नहीं बल्कि झाड़-फूंक कराया जाता था। विंदेश्वरी ने बताया कि रविवार की रात ससुरालियों ने बेटी की हत्या कर दी। सूचना पर वह लोग रोते-बिलखते मौके पर पहुंचे व पुलिस को खबर दी।