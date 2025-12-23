कौशांबी में विवाहिता ने निगली कीटनाशक दवा, इलाज के दौरान तोड़ा दम; मची चीख-पुकार
उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में एक विवाहिता ने कीटनाशक दवा निगल ली। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इस ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण कौशांबी। मंझनपुर क्षेत्र के भरसवां गांव में रविवार की शाम विवाहिता ने कीटनाशक दवा निगल ली। हालत बिगड़ती देख स्वजन विवाहिता को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। जहां देर रात उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। विवाहिता की मौत से स्वजन में कोहराम है। भरसवां निवासी मनीचंद्र मेहनत मजदूरी कर स्वजन का भरण पोषण करता है। चार बच्चे व पत्नी सुमित्रा के साथ उसका हरा-भरा परिवार था।
चर्चा रही कि रविवार की शाम घरेलू कलह से तंग आकर 33 वर्षीय सुमित्रा ने कीटनाशक दवा निगल ली। अचानक विवाहिता की हालत बिगड़ती देख स्वजन उसे उपचार के लिए मेडिकल कालेज में भर्ती कराया।
देर रात विवाहिता की उपचार के दौरान सांसें थम गईं। सूचना पर अस्पताल पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। विवाहिता के आत्मघाती कदम उठाए जाने के बाद से स्वजन का रो-रोकर हाल बेहाल है।
इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह ने बताया कि किसी प्रकार की कोई तहरीर फिलहाल पुलिस को नहीं दी गई है। यदि तहरीर मिलती है तो जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
