कौशांबी में विवाहिता ने निगली कीटनाशक दवा, इलाज के दौरान तोड़ा दम; मची चीख-पुकार

संवाद सूत्र, जागरण कौशांबी। मंझनपुर क्षेत्र के भरसवां गांव में रविवार की शाम विवाहिता ने कीटनाशक दवा निगल ली। हालत बिगड़ती देख स्वजन विवाहिता को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। जहां देर रात उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। विवाहिता की मौत से स्वजन में कोहराम है। भरसवां निवासी मनीचंद्र मेहनत मजदूरी कर स्वजन का भरण पोषण करता है। चार बच्चे व पत्नी सुमित्रा के साथ उसका हरा-भरा परिवार था।