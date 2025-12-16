Language
    कौशांबी पुलिस का अजब कारनामा, किशोरी का हुआ था अपहरण, भूमि विवाद निस्तारण की रिपोर्ट लगा, अब बता रही मानवीय चूक

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 04:46 PM (IST)

    कौशांबी जिले के पश्चिम शरीरा थाने में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक दारोगा ने नाबालिग लड़की के अपहरण की रिपोर्ट पर भूमि विवाद के निस्तारण ...और पढ़ें

    कौशांबी के पश्चिम शरीरा इलाके में नाबालिग के अपहरण मामले में भूमि विवाद की रिपोर्ट लगा दी। 

    जागरण संवाददाता, कौशांबी। पश्चिम शरीरा थाने में तैनात एक दारोगा की गलत रिपोर्ट से एक परिवार बेहद परेशान है। पीड़ित परिवार के यहां से नाबालिग किशोरी के अपहरण मामले में दारोगा ने भूमि विवाद के निस्तारण की रिपोर्ट लगाकर अफसरों को प्रेषित कर दी।

    पुलिस ने दोबारा आइजीआरएस में कराई शिकायत

    प्रकरण संज्ञान में आने के बाद पुलिस महकमे ने दोबारा आइजीआरएस में शिकायत कराते हुए सही आख्या अफसरों को भेजी। फिलहाल पुलिस के अफसर इसे मानवीय चूक बताकर कार्रवाई से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं।

    लापता किशोरी के भाई ने अगवा की दी थी तहरीर

    पश्चिम शरीरा थाना इलाके के एक गांव से 29 अक्टूबर को एक 17 वर्षीय किशोरी संदिग्ध हालत में लापता हो गई थी। खोजबीन में नाकाम किशोरी के भाई ने सिराथू निवासी अंकित राय पुत्र राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ तहरीर देकर बहन को अगवा कर लिए जाने की तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 122, धारा 137 (2) के तहत केस दर्ज किया।

    किशोरी की बरामदगी में नहीं दिखाई दिलचस्पी 

    इसके बाद भी पुलिस की तरफ से किशोरी को बरामद करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई गई तो पीड़ित ने 11 नवंबर को आइजीआरएस से शिकायत कर कार्रवाई के बाबत जानकारी मांगी। एसपी को संबोधित इस शिकायती पत्र में मुकदमे के विवेचक अभिषेक गुप्ता ने अफसरों को गुमराह किया। कहा गांव में शिकायतकर्ता के नाम के ही एक व्यक्ति से पट्टीदारों के मध्य हुए भूमि विवाद मामले की जांच आख्या भेज दी गई। इसमें कहा गया कि शिकायत का निस्तारण कर दिया गया है।

    पुलिस की लापरवाही से पीड़ित परिवार नाराज 

    इसकी जानकारी पीड़ित को हुई तो उसे मानवीय चूक बताते हुए फिर से आइजीआरएस करने को कहा गया। चार दिसंबर को फिर से की गई शिकायत पर विवेचक ने मुकदमा दर्ज होने व किशोरी को बरामद करने के लिए प्रयास की आख्या लगाई। पुलिस की इस लापरवाही से पीड़ित परिवार में रोष है। मामले की शिकायत एसपी राजेश कुमार से की गई है।

    क्या कहते हैं पश्चिम शरीरा के थाना प्रभारी 

    इस संबंध में पश्चिम शरीरा के थाना प्रभारी हरीश तिवारी का कहना है कि विवेचक ने आख्या लगाने में मानवीय चूक कर दी है। मुकदमा दर्ज कर किशोरी को बरामद कर लिया गया है। आरोपित की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।

    आइजीआरएस रिपोर्ट में आख्या का पता लगाएंगे : सीओ

    कौशांबी इलाके के सीओ जनेश्वर पांडेय का कहना है कि किशोरी के लापता प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। लड़की भी बरामद हो गई है। आइजीआरएस की रिपोर्ट में क्या आख्या दी गई, इसकी जानकारी नहीं है। इस बारे में पता किया जाएगा।

