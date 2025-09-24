मिलावटी कुट्टू का आटा बिगाड़ सकता है आपकी सेहत, खरीदते समय सावधानी रखना है बहुत जरूरी

Kaushambi News नवरात्र के दौरान कुट्टू के आटे की मांग बढ़ने से मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं। कुट्टू के आटे में मिलावट करने से उसमें विटामिन खनिज और पोषक तत्वों की मात्रा कम हो जाती है। कुट्टू के आटे में गेहूं का आटा और रासायनिक तत्व मिलाए जाते हैं जिससे स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।

जागरण संवाददाता, कौशांबी। नवरात्र पर्व (Navratri 2025) पर व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुट्टू का आटा प्रमुख खाद्य सामग्री है। इन दिनों इसकी मांग बढ़ी है। इसकी वजह से मिलावटी कुट्टू आटे का व्यापार तेजी से बढ़ गया है, इसलिए कुट्टू का आटा खरीदते समय सावधानी जरूरी है। मिलावटी कुट्टू का आटा श्रद्धालुओं की सेहत बिगाड़ सकता है। इसको लेकर चिकित्सक भी सचेत रहने की सलाह देते हैं।

बाजार में मिलावटखोर सक्रिय शारदीय नवरात्र पर व्रत रहने वाले भक्त फलाहार के साथ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे सिघाड़े का आटा, साबूदाना और कुट्टू का आटा सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इसी के मद्देनजर बाजार में मिलावटखोर भी सक्रिय हो गए हैं। कुट्टू के आटे में मिलावट के लिए तमाम प्रकार की चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें गेहूं का आटा, रासायनिक तत्व आदि शामिल हैं। मिलावटी कुट्टू आटे का सेवन करने से व्रती भक्तों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है मसलन पेट की गड़बड़ी, अपच, यहां तक कि खाद्य विषाक्तता तक हो सकती है।

क्यों हो रही है मिलावट? व्यापारियों के मुताबिक कुट्टू का आटा बाजार में 240 रुपये किलो बिकता है। इसके अधिक दाम को देखते हुए कई विक्रेता इसे सस्ता बनाने के लिए मिलावटी सामग्री का उपयोग कर रहे हैं। इसके साथ ही, कुछ लोग इसका फायदा उठाकर असली कुट्टू आटे की तुलना में मिलावटी आटा सस्ते में बेचकर भारी मुनाफा कमा रहे हैं।

मिलावट करने से आटे में हो जाती है विटामिन, खनिज और पोषक तत्वों की कमी मेडिकल कालेज के फिजीशियन डा. एके सिंह कहते हैं कि कुट्टू के आटे में मिलावट करने से उसमें विटामिन, खनिज और पोषक तत्वों की मात्रा कम हो जाती है, जिससे व्रतधारी को उचित पोषण नहीं मिल पाता। इसके अलावा, मिलावटी आटे में रासायनिक तत्व और अन्य हानिकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं, इससे पेट की गड़बड़ी, अपच और खाद्य विषाक्तता तक हो सकती है।