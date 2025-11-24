Language
    Kaushambi News: मनपसंद गाना नहीं बजाया तो बरातियों ने डीजे ऑपरेटर को लाठी-डंडों से पीटा

    By Adarsh Kumar Srivastava Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 01:19 PM (IST)

    कौशांबी में एक विवाह समारोह में बरातियों ने डीजे ऑपरेटर से मनपसंद गाना बजाने को कहा। इनकार करने पर बरातियों ने आपा खो दिया और डीजे ऑपरेटर को लाठी-डंडों से बुरी तरह पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल डीजे ऑपरेटर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सूत्र, जागरण चायल (कौशांबी)। चरवा क्षेत्र के धमसेड़ा गांव में शनिवार रात द्वारपूजा के दौरान मन पसंद गाना नहीं बजा पाने से नाराज बरातियों ने डीजे ऑपरेटर को लाठी-डंडे से जमकर पीटा। शोरगुल होने पर पहुंचे बरात में शामिल अन्य लोगों के हस्तक्षेप से किसी तरह मामला शांत हुआ। घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने ऑपरेटर को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया है।

    संदीपनघाट क्षेत्र के गौसपुर निवासी पिंटू शादी समारोह में डीजे बजाने का काम करता है। शनिवार को पिंटू धमसेड़ा गांव में आई एक बरात में अपना डीजे बजाने गया था। द्वारपूजा के दौरान समय अधिक होने पर उसने डीजे बंद कर दिया। इससे नाराज बरात में आए तीन युवक अपनी पसंद का गाना बजाने की जिद करने लगे।

    पिंटू ने देर रात हो जाने का हवाला देते हुए डीजे नहीं बजाया तो नाराज युवकों ने गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडे से उसकी पिटाई कर दी। घटना को लेकर बरात में अफरा-तफरी मच गई। इस बीच किसी ने घटना की सूचना डायल 112 पुलिस को दी। तब तक आयोजन में शामिल लोगों ने झगड़ा शांत करा दिया था।

    पुलिस के पहुंचते ही हमलावर युवक भाग निकले। पुलिस ने पिंटू को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया है। इस संबंध में इंस्पेक्टर चरवा महेश सिंह का कहना है कि घटना की जानकारी है। पीड़ित तहरीर देता है तो मुकदमा कायम कर कार्रवाई की जाएगी।

