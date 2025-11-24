कौशांबी में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, बेटे ने कहा- पड़ोसी ने मां की हत्या कर शव फंदे से लटकाया

जागरण संवाददाता, कौशांबी। पश्चिम शरीरा क्षेत्र के बरैसा गांव में शनिवार की रात एक विवाहिता का घर के अंदर फंदे से झूलता शव मिला। महिला का पति मुंबई में रहकर नौकरी करता है। वह अपने दो बच्चों के साथ परिवार से अलग रहती थी। विवाहिता की हत्या कर शव फंदे से लटकाए जाने की आशंका है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

बरैसा गांव निवासी मिथलेश कुमार स्वजन के भरण-पोषण के लिए मुंबई में रहकर प्राइवेट काम करता है। घर में उसकी 25 वर्षीय पत्नी रीना देवी छह वर्षीय बड़े बेटे रियांश व बेटी रियांशी के साथ परिवार से अलग घर में रहती है। मिथलेश की मां ननकी ने बताया कि शनिवार की देर रात नाती रियांश रोते हुए उनके घर पहुंचा। बताया कि मां को पड़ोसी ने मारकर फंदे से टांग दिया है।

घटना की जानकारी पर वह अपने बड़े बेटे प्रकाश, बहू माया के साथ रीमा के घर पहुंची। यहां रीना का शव फंदे से लटका मिला। घटना की जानकारी पुलिस के अलावा रीना के मायके व मुंबई में रह रहे पति को दी गई। रविवार की भोर गिरसा गांव से आए रीना के पिता राम भवन को भी रियांश ने पड़ोसी द्वारा मां को पीटने के बाद फंदे से लटकाने की बात बताई। इसे लेकर विवाहिता की हत्या व आत्महत्या का पेच फंस गया। फिलहाल पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।