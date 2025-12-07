Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कौशांबी में बड़ी घटना, घर में चारपाई पर मिला मां-बेटे का शव, मुंह से निकल रहा था झाग, जहर खाकर आत्महत्या या हत्या?

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 06:13 PM (IST)

    कौशांबी के बारा हवेली खालसा गांव में मां और बेटे का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। दोनों के मुंह से झाग निकल रहा था, जिससे जहर खाने की आशंका जताई ज ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    कौशांबी के कड़ाधाम क्षेत्र के बारा हवेली खालसा गांव में मां-बेटे की संदिग्ध मौत के बाद जुटी भीड़। जागरण 

    जागरण संवाददाता कौशांबी। कड़ाधाम क्षेत्र के बारा हवेली खालसा गांव में रविवार की सुबह बड़ी घटना हुई। रात में घर के अंदर सो रहे मां-बेटे का शव अलग-अलग चारपाई पर पड़ा मिला। बेटे के शव के समीप उल्टी पड़ी होने से आशंका जाहिर की गई कि दोनों ने जहर खाकर या फिर किसी ने उन्हें जहर देकर घटना को अंजाम दिया। यह पुलिस की जांच का विषय है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मां-बेटे की मौत से परिवार के लोग व ग्रामीण स्तब्ध

    इधर घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस व फारेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य संकलित किया। मायके से आई मृतक की पत्नी से तहरीर लेकर पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस घटना से परिवार के अलावा ग्रामीण भी स्तब्ध हैं।

    ठेकेदारी करते थे विजय मिश्रा 

    हवेली खालसा गांव निवासी 55 वर्षीय विजय मिश्रा पुत्र स्वर्गीय सियाराम मिश्रा ठेकेदारी करते थे। पिछले दिनों विजय की पत्नी मालती देवी इकलौते बेटे 23 वर्षीय रत्नेश के साथ अपने मायके भरवारी गई थी। घर में विजय के अलावा उनकी 75 वर्षीय मां मैला देवी मौजूद थीं। रविवार की सुबह काफी देर तक मां-बेटे घर बाहर नहीं निकले तो पड़ोसियों को शंका हुई। इस बीच विजय की पत्नी मालती भी बेटे के साथ ससुराल पहुंची।

    पत्नी ने कहा- पति का मोबाइल रिसीव नहीं हो रहा था 

    विजय की पत्नी मालती ने बताया कि वह भी पति को मोबाइल फोन कर रही है लेकिन काल रिसीब नहीं हो रही थी। आशंका वश व ससुराल आई थी। अनहोनी की आशंका पर रत्नेश ने डायल-112 को सूचना दी। पुलिस ने भी दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। पुलिसकर्मी सीढ़ी के सहारे छत से नीचे उतरे से कमरे का दरवाजा खुला था।

    मां-बेटे के मुंह से निकल रहा था झाग 

    कमरे में जाकर देखा तो एक चारपाई पर विजय व दूसरी में उनकी मां मैला देवी का शव पड़ा था। विजय के शव के पास ही उल्टी पड़ी थी। इसके अलावा मृतकों के मुंह से झाग निकल रहा था। इससे आशंका जाहिर किया गया कि मां-बेटे की मौत जहर खाने से हुई होगी।

    दोनों की मौत कैसे हुई?

    घटना की जानकारी होने के बाद सीओ सिराथू सत्येंद्र तिवारी व कड़ा धाम थाना प्रभारी त्रिलोकीनाथ पांडेय और फोरेंसिक टीम ने मौके की जांच किया। दोनों की मौत कैसे हुई? इसकी सटीक जानकारी फिलहाल किसी को नहीं है। पुलिस ने दोनों का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 

    vijay mishra file photo

    जांच-पड़ताल की जा रही है : सीओ सिराथू

    सीओ सिराथू सत्येंद्र तिवारी का कहना है कि डायल-112 की सूचना पर मौके पर जाकर जांच-पड़ताल किया। प्रथम दृष्टया मां-बेटे की मौत का कारण जहर खाना प्रतीत हो रहा है। मृतक की पत्नी व बेटा मायके में थे। उनके द्वारा भी बताया गया कि घर में किसी तरह का विवाद नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह स्पष्ट हो सकेगी।

    यह भी पढ़ें- कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर कौशांबी में दर्दनाक हादसा, बरातियों से भरी इनोवा कार डिवाइडर से भिड़ी, आठ लोग घायल