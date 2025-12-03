Kaushambi: सऊदी अरब में नौकरी के नाम पर युवक से 70 हजार की ठगी, न वीजा दिया और न ही पासपोर्ट
जागरण संवाददाता, कौशांबी। सरायअकिल क्षेत्र के बेरुई निवासी युवक से विदेश भेजने के नाम पर शातिर ने 70 हजार रुपये ठग लिए। रकम लेने के बाद न वीजा दिया और न ही पासपोर्ट। विदेश भी नहीं भेजा। रुपया मांगने पर धमकी अलग से दी गई।
पीड़ित युवक की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बेरुई निवासी चंद्रनेश कुमार पुत्र शिवलाल ने बताया कि पढ़ाई के बाद वह काम की तलाश में इधर-उधर भटक रहा था। इसी बीच करारी के घमसिरा निवासी रईश पुत्र लईक से मुलाकात हुई।
पीड़ित ने रिश्तेदारों से उधार ली थी रकम
आरोप है कि उसने सऊदी अरब में अच्छी नौकरी दिलाने का झांसा दिया। इसके बाद 25 जुलाई 2024 को 70 हजार रुपये ले लिए। पहले तो आरोपित आज-कल करके मामले को टालता रहा। बाद में पैसे मांगने पर धमकी देने लगा। पीड़ित का कहना है कि यह रकम उसने रिश्तेदारों से उधार लेकर दी थी।
अब रिश्तेदार भी रुपयों की वापसी का दबाव बना रहे हैं। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर आरोपित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। थाना प्रभारी वीर प्रताप सिंह का कहना है कि मुकदमा कायम कर लिया गया है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
