    Kaushambi: खाद्य सुरक्षा विभाग ने बिना लाइसेंस संचालित फर्म पर की छापेमारी, 19 हजार किलो भुना चना सीज

    By Arvind Kumar Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 08:58 AM (IST)

    बड़नपुर कादीपुर गांव में दुकान की जांच करती हुईं सहायक आयुक्त खाद्य ममता चौधरी।

    जागरण संवाददाता, कौशांबी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की। बड़नपुर, कादीपुर, इचौली में बिना लाइसेंस संचालित फर्म पर विभाग ने छापेमारी की। इस दौरान करीब 19 हजार किलो भुना चना सीज कर दिया गया। इस कार्रवाई से फर्म संचालक में अफरा-तफरी का माहौल रहा।

    सहायक आयुक्त खाद्य ममता चौधरी ने टीम के साथ बढ़नपुर, कादीपुर, इचौली क्षेत्र स्थित एक इंटर प्राइजेज में छापेमारी की। फर्म बिना किसी वैध लाइसेंस के संचालित पाई गई। मौके पर विभिन्न नामचीन ब्रांडों का भुना एवं फूटा चना भारी मात्रा में भंडारित मिला, जो खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की श्रेणी में आया।

    टीम ने अलग-अलग ब्रांडाें के चने का सैंपल संग्रहीत कर जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया। खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन को गंभीर मानते हुए विभाग ने मौके पर भंडारित कुल 636 बोरियों में रखे 19,102 किलोग्राम भुना चना को सीज कर दिया।

    सीज किया गया माल विक्रेता की अभिरक्षा में सौंपा गया है। साथ ही बिना लाइसेंस के संचालित फर्म का कार्य तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया और स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वैध लाइसेंस प्राप्त होने तक किसी भी प्रकार का उत्पादन या भंडारण नहीं किया जाएगा। कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी नितिन कुमार, डा. भरत कुमार मिश्रा, अरविंद कुमार सिंह मौजूद रहे।

