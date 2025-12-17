Kaushambi: खाद्य सुरक्षा विभाग ने बिना लाइसेंस संचालित फर्म पर की छापेमारी, 19 हजार किलो भुना चना सीज

जागरण संवाददाता, कौशांबी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की। बड़नपुर, कादीपुर, इचौली में बिना लाइसेंस संचालित फर्म पर विभाग ने छापेमारी की। इस दौरान करीब 19 हजार किलो भुना चना सीज कर दिया गया। इस कार्रवाई से फर्म संचालक में अफरा-तफरी का माहौल रहा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सहायक आयुक्त खाद्य ममता चौधरी ने टीम के साथ बढ़नपुर, कादीपुर, इचौली क्षेत्र स्थित एक इंटर प्राइजेज में छापेमारी की। फर्म बिना किसी वैध लाइसेंस के संचालित पाई गई। मौके पर विभिन्न नामचीन ब्रांडों का भुना एवं फूटा चना भारी मात्रा में भंडारित मिला, जो खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की श्रेणी में आया।

टीम ने अलग-अलग ब्रांडाें के चने का सैंपल संग्रहीत कर जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया। खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन को गंभीर मानते हुए विभाग ने मौके पर भंडारित कुल 636 बोरियों में रखे 19,102 किलोग्राम भुना चना को सीज कर दिया।