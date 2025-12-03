कौशांबी में इस क्षेत्र की बदेली सूरत, 95.35 लाख की लागत से होगा इंटरलॉकिंग रोड और नाली निर्माण कार्य
कौशांबी जिले के विकासखंड चायल क्षेत्र में 95.35 लाख रुपये की लागत से इंटरलॉकिंग और नाली निर्माण कार्य शुरू होगा। इस परियोजना से क्षेत्र की सड़कें बेहत ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कौशांबी। विकासखंड चायल क्षेत्र में विकास कार्य कराने को लेकर मंगलवार को टेंडर निकाला गया है। टेंडर डालने की आखिरी तिथि 22 दिसंबर शाम चार बजे तय की गई है। इसमें चयनित एजेंसियों द्वारा लाखों रुपये की लागत से इंटरलॉकिंग रोड, नाली, बाउंड्रीवॉल व कार्यालय भवन की मरम्मत का कार्य कराया जाएगा।
इन कार्यों पर करीब 95.35 लाख रुपये खर्च होंगे। चयनित एजेंसियों को सभी काम तीन महीने में पूरे कराने होंगे। पंचम एवं केंद्रीय वित्त आयोग योजना वर्ष 2025-26 के तहत यह कार्य कराए जाएंगे।
इसमें 9.98 लाख रुपये की लागत से खंड विकास अधिकारी कार्यालय परिसर में बाउंड्रीवाल, 3.09 लाख रुपये से कार्यालय भवन व बिजली मरम्मत का काम, 4.65 लाख रुपये की लागत से मीरपुर बाजार रोड से प्राइमरी विद्यालय तक इंटरलॉकिंग व नाली, 6.68 लाख रुपये में चौराडीह में शांतिदेवी के घर के पास से धर्मराज के घर के आगे तक इंटरलॉकिंग का निर्माण कराया जाएगा।
इसी प्रकार 6.88 लाख रुपये में चौराडीह में शनिदेव मंदिर से महंत के घर तक इंटरलॉकिंग, 9.98 लाख की लागत से शाना नीवी में सरयू पाल के घर से काली माता मंदिर तक इंटरलॉकिंग, 7.63 लाख रुपये में चचौली में दुलारे पासी के घर से शिव भवन सिंह के खलिहान तक इंटरलॉकिंग, 5.93 लाख रुपये की लागत से उमरपुर नींवा में भारत डॉक्टर के घर से अतुल पासी के घर तक इंटरलॉकिंग व 5.76 लाख रुपये की लागत से झपिया में शबनम के घर से राम शेखर शुक्ला के घर तक इंटरलॉकिंग का काम कराया जाएगा।
वहीं, 8.883 लाख की लागत से सिंहपुर में पक्की सड़क से पानी टंकी तक इंटरलॉकिंग, 2.72 लाख में उमरपुर नीवा में केशव यादव के घर से आनंद पटेल के प्लाट तक इंटरलॉकिंग व नाली, 2.94 लाख की लागत से इसी गांव में गुड्डू यादव के घर से राजपाल यादव के घर तक नाली व इंटरलॉकिंग का काम होगा।
इसी तरह 3.22 लाख में चक बादशाहपुर में दशरथ पासी के खेत से गुलाब पासी के घर तक इंटरलॉकिंग, 8.18 लाख की लागत से फरीदपुर सुलेम डीहा पर में राकेश पांडेय के घर के पीछे से सुखलाल मौर्या के खेत तक इंटरलॉकिंग व 8.88 लाख की लागत से इसी गांव में सहंत पासी के खेत से बचान पाल के खेत पक्की रोड तक इंटरलॉकिंग का निर्माण कराया जाएगा।
