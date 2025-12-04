Kaushambi Accident: डंपर की टक्कर से ट्रैक्टर पलटा, दो युवक की मौत से मची सनसनी
कौशाम्बी में एक डंपर ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर पलट गया और उस पर सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से इलाके में सनसनी फ ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण, मूरतगंज (कौशांबी)। संदीपन घाट थाना क्षेत्र के बदनपुर रोड पर एक ट्रैक्टर को अज्ञात डंपर ने टक्कर मार दी इसमें ट्रैक्टर ट्रॉली सहित गड्ढे में पलट गया, जिसमें दो युवकों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची मूरतगंज चौकी पुलिस ने युवकों के शव को कब्जे में लिया।
संदीपन घाट थाना क्षेत्र के पल्हाना रोड मुजाहिद पुर निवासी रमेश कुमार का 16 वर्षीय पुत्र टनी और देवनारायण का 16 वर्षी पुत्र अजय गांव के एक ट्रैक्टर के साथ रहकर मजदूरी का काम करते हैं। गुरुवार की सुबह 4:00 बजे वह संदीपन घाट थाना क्षेत्र के सगरा गांव की तरफ ट्रैक्टर में मिट्टी लाने गए थे।
वहां से मिट्टी लादकर वह वापस आ रहे थे, जैसे ही सगरा मोड़ से चंदवारी चौराहा की तरफ ट्रैक्टर मुड़ा था कि सामने से आ रहे एक डंपर ने उनकी ट्रैक्टर में टक्कर मार दी, जिसमें ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर रोड किनारे गड्ढे में पलट गया, जिसमें दबकर दोनों की मौत हो गई।
मौके से डंपर चालक डंपर लेकर फरार हो गया। सूचना पर परिजन और मूरतगंज चौकी इंचार्ज अजीत सिंह फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए और जेसीबी मंगा कर ट्रैक्टर-ट्राली को हटाया गया और दोनों युवकों के शव को बाहर निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घटना के बाद स्वजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
