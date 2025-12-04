Kaushambi Accident: डंपर की टक्कर से ट्रैक्टर पलटा, दो युवक की मौत से मची सनसनी

संवाद सूत्र, जागरण, मूरतगंज (कौशांबी)। संदीपन घाट थाना क्षेत्र के बदनपुर रोड पर एक ट्रैक्टर को अज्ञात डंपर ने टक्कर मार दी इसमें ट्रैक्टर ट्रॉली सहित गड्ढे में पलट गया, जिसमें दो युवकों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची मूरतगंज चौकी पुलिस ने युवकों के शव को कब्जे में लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

संदीपन घाट थाना क्षेत्र के पल्हाना रोड मुजाहिद पुर निवासी रमेश कुमार का 16 वर्षीय पुत्र टनी और देवनारायण का 16 वर्षी पुत्र अजय गांव के एक ट्रैक्टर के साथ रहकर मजदूरी का काम करते हैं। गुरुवार की सुबह 4:00 बजे वह संदीपन घाट थाना क्षेत्र के सगरा गांव की तरफ ट्रैक्टर में मिट्टी लाने गए थे।