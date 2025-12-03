Language
    प्रयागराज: करछना में बाइक की टक्कर से बुजुर्ग की मौत, जांच जारी

    By Vikas Kumar Pandey Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 03:27 PM (IST)

    प्रयागराज के करछना में एक बाइक सवार ने साइकिल सवार बुजुर्ग को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी बाइक सवार को हिरासत में ले लिया है और ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, करछना। डांडो नहर के पास साइकिल से जा रहे बुजुर्ग को तेज रफ्तार बाइक सवार ने सामने से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पाकर पहुंचे स्वजन इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई।

    घटना के बाद बाइक सवार अपनी मोटरसाइकिल मौके पर छोड़कर फरार हो गया। ग्रामीणों ने बाइक को कब्जे में लेकर पुलिस को सूचना दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए करछना पुलिस ने वाहन स्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

    करछना के डांडो गांव निवासी 65 वर्षीय ठाकुर प्रसाद पुत्र स्व संत लाल मंगलवार की शाम लगभग आठ बजे किसी काम से जाने के लिए साइकिल से निकले थे। नहर के पास पहुंचे थे उसी दौरान सामने से आ रहे तेज रफ्तार बाइक सवार ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वे सड़क पर गिर पड़े और उनके सिर में गंभीर चोट आ गई।

    सूचना पाकर पहुंचे ग्रामीण व स्वजन उन्हें अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही ठाकुर प्रसाद ने दम तोड़ दिया। घटना से गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। मृतक खेती किसानी कर परिवार का भरण-पोषण करता था। मौत की खबर से स्वजन रो-रोकर बेहाल हैं।