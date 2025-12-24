कौशांबी में 41224 मतदाताओं का वोटर लिस्ट से डिलीट हो गया नाम, AI ने साफ की पिक्चर

मनोज दुबे, कौशांबी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले नवंबर माह में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर चौंकाने वाला राजफाश हुआ। राज्य निर्वाचन आयोग की समीक्षा में सामने आया है कि लाखों मतदाताओं के नाम एक ही सूची में बार-बार दर्ज हैं। एआइ ने एक लाख 64 हजार 444 मतदाता ऐसे पाए थे, जिनके नाम मतदाता सूची में दो या तीन बार दर्ज थे।

सत्यापन में एक लाख 14 हजार 311 मतदाता सही पाए गए। इसके बाद 41,224 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिए गए हैं। कौशांबी के पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में कुल 10 लाख 46 लाख 695 मतदाता हैं। इनमें पांच लाख 54 हजार 309 पुरुष व चार लाख 92 हजार 386 महिला मतदाता हैं।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग मतदाता सूची को त्रुटि मुक्त करने का काम शुरू किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) की मदद से जांची गई कौशांबी की मतदाता सूची में शामिल 10 लाख 46 हजार 695 मतदाताओं में से एक लाख 64 हजार 444 डुप्लीकेट मतदाता पाए गए थे।

एप ने उन वोटरों को चिह्नित किया था, जिनके नाम-पिता के नाम और पते एक जैसे हैं। इतनी बड़ी संख्या सामने आने के बाद तीनों तहसीलों में संबंधित बीएलओ द्वारा सभी डुप्लीकेट मतदाताओं का घर-घर जाकर सत्यापन किया। इसके सापेक्ष एक लाख 14 हजार 311 मतदाता सही पाए गए। इसके बाद डुप्लीकेट पाए गए 41,224 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिए गए हैं।