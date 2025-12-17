Language
    बैंक से 3 लाख रुपए निकालकर घर पहुंचा रिटायर्ड रेल कर्मी, बाइक की डिग्गी खोली तो उड़ गए होश

    By Adarsh Kumar Srivastava Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 08:44 AM (IST)

    कौशांबी में सिराथू स्थित भारतीय स्टेट बैंक से तीन लाख रुपये निकालकर घर पहुंचे सेवानिवृत्त रेलवे कर्मी के बाइक की डिग्गी से उच्चकों ने रुपये पार कर दिए ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, जागरण कौशांबी। भारतीय स्टेट बैंक की शाखा सिराथू से तीन लाख रुपये निकाल कर घर पहुंचे सेवानिवृत रेलवे कर्मी की बाइक की डिग्गी में रखा तीन लाख रुपये उच्चकों ने पार कर दिए। घटना की जानकारी होने पर पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी।

    पुलिस बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज लेकर चोरों का पता लगा रही है। थुलगुला निवासी देवदत्त विश्वकर्मा सेवानिवृत रेल कर्मचारी हैं। इन दिनों वह टेढ़ीमोड़ में अपना मकान बनवा रहे हैं। मंगलवार की दोपहर वह अपने बेटे पवन के साथ सिराथू स्थित बैंक शाखा पहुंचे थे।

    वहां से तीन लाख रुपये निकालने के बाद कैश बाइक की डिग्गी में रखकर घर पहुंचे। घर के बाहर बाइक खड़ी कर वह अंदर गए। बेटे से पूछा तो उन्होंने पैसा डिग्गी में होने की बात कही। वह फौरन बाइक के पास पहुंचे।

    डिग्गी खोलकर देखा गया तो उसमें रखा तीन लाख रुपया गायब था। इसकी सूचना उन्होंने तत्काल पुलिस को दी। इस संबंध में थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह का कहना है कि पीड़ित की सूचना पर बैंक से लेकर टेढ़ीमोड़ तक के प्रतिष्ठानों में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी गई। प्रकरण की जांच की जा रही है। जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

